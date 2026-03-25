CGT da por "amortizada" planta de Losán en Soria por falta de soluciones

Miércoles, 25 Marzo 2026 07:19

El sindicato CGT ha dado por amortizada de Losán en Soria y ha apuntado a la dirección como responsable, tras denunciar impagos, ausencia de soluciones y un escenario que sitúa a la factoría al borde del cierre.

CGT ha señalado en un comunicado un diagnóstico extremadamente crítico sobre la situación de la planta de Losán en Soria, a la que ha considerado ya sin recorrido industrial y abocada a un desenlace inminente.

Desde la organización sindical ha descrito el estado del grupo empresarial como el de un “paciente en coma profundo”, mientras que la factoría soriana se encontraría, a su juicio, en una fase aún más avanzada de deterioro, “en cuidados paliativos, esperando el triste desenlace final”, una metáfora con la que el sindicato pretende reflejar la gravedad del momento.

CGT ha advertido de que esta misma semana se están celebrando juicios por los impagos de nóminas, con sentencias que hasta ahora están reconociendo el derecho de los trabajadores a romper su vínculo con la empresa y percibir indemnizaciones por despido improcedente.

Sin embargo, ha denunciado que dichas cantidades no se están abonando, lo que agrava aún más la situación.

De mantenerse esta dinámica, el sindicato ha etimado que la plantilla podría quedar reducida a una decena de trabajadores en cuestión de días.

La central sindical también ha señalado la falta de avances en la última reunión mantenida con la dirección, que califica de tensa y estéril, en la que —según han trasladado— no se planteó ninguna solución real mientras se acerca la fecha límite del 28 de abril para la firma del plan de reestructuración.

"Un plazo que, de no cumplirse, podría desembocar en la entrada del grupo en concurso de acreedores", ha advertido.

Durante ese encuentro, CGT ha asegurado que la propia empresa reconoció acumular deudas no solo con la plantilla, sino también retrasos con la Seguridad Social, lo que, en palabras del sindicato, refuerza la percepción de que el proyecto industrial en Soria carece de futuro.

CGT ha responsabilizado de forma directa a la dirección de la compañía y cuestiona abiertamente su gestión.

A su juicio, resulta “muy difícil que la empresa pueda salir adelante” si se mantiene el actual modelo y las mismas personas al frente.

Con este posicionamiento, el sindicato ha querido lanzar un mensaje contundente sobre el momento que atraviesa la planta soriana, marcada —según su visión— por la falta de soluciones, el desgaste progresivo y un horizonte cada vez más limitado.