Empleo en Soria: vacantes activas esta semana

La ciudad de Soria y su provincia presentan una gama de ofertas laborales en sectores variopintos como el turismo, la hostelería, el comercio, la logística y los servicios.

Tanto si estás buscando un trabajo estable como si te interesa una opción temporal, encontrarás oportunidades para perfiles diversos, con o sin experiencia.

A continuación, recopilamos algunas de las propuestas de empleo más interesantes disponibles actualmente en Soria y su área metropolitana:

Administrativo/a para gestoría - Soria

Se busca administrativo/a para gestoría en Soria con incorporación inmediata. La persona seleccionada realizará tareas propias del ámbito administrativo y fiscal. Se requiere experiencia previa de entre 1-2 años en gestoría o asesoría, conocimientos en fiscalidad y contabilidad, y capacidad para trabajar de forma autónoma, organizada y resolutiva. Se ofrece contrato temporal para cubrir una baja a jornada completa.

Oferta publicada en el Portal de Empleo de la FOES

Técnico/a Laboratorio - Ólvega

Se busca técnico/a de laboratorio para empresa del sector farmacéutico en Ólvega. La persona seleccionada realizará funciones de control de calidad en laboratorio físico-químico. Se requiere formación de Grado Superior en laboratorio o similar y experiencia mínima de 2 años. Se ofrece contrato inicial de 3 meses con posibilidad de continuidad, jornada completa y salario aproximado de 12 euros/hora.

Oferta publicada en InfoJobs

Jefe de equipo comercial - Soria

Se busca jefe/a de equipo comercial en Soria para liderar un proyecto en el sector financiero y de seguros. La persona seleccionada se encargará de dirigir equipos, asesorar a clientes y trabajar por objetivos comerciales. Se requiere experiencia previa comercial, conocimientos en banca, seguros o finanzas, habilidades comunicativas y orientación a resultados. Se ofrece incorporación inmediata, estabilidad laboral, plan de carrera, formación homologada y salario entre 20.000€ y 40.000€ brutos anuales.

Oferta publicada en InfoJobs

Especialista en ventas - Soria

Se busca especialista en ventas para tienda de animales en Soria. La persona seleccionada realizará atención al cliente, asesoramiento, cuidado de animales, entre otras. Se requiere experiencia mínima de 1 año en ventas, perfil comercial, pasión por los animales y vehículo propio. Se valorarán estudios relacionados con el sector animal. Se ofrece media jornada, beneficios sociales.

Oferta publicada en Kiwoko

Auxiliar controlador de parking - Soria

Se busca auxiliar controlador/a de parking en Soria. La persona seleccionada realizará tareas de atención al usuario, control del parking y mantenimiento básico de las instalaciones. No se requiere experiencia previa, aunque se valorará. Se busca una persona responsable y con trato adecuado al público. Se ofrece jornada completa con salario entre 700€ y 1.338€ mensuales.

Oferta publicada en LinkedIn

Electricista - Soria

Se busca electricista para trabajar a jornada completa en Soria. La persona seleccionada realizará trabajos relacionados con instalaciones eléctricas, mantenimiento y reparaciones básicas. Se ofrece contrato a tiempo completo en empresa ubicada en la zona.

Oferta publicada en Tablondeanuncios.com

