Soria ¡Ya! acudirá a reunión con Mañueco pero advierte de que no dará su apoyo a cambio de nada

Miércoles, 25 Marzo 2026 12:50

Soria ¡Ya! ha confirmado este miércoles que acudirá a la reunión convocada por el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aunque ha mostrado su excepticismo ante un encuentro donde no espera grandes resultados.

El procurador de la formación sorianista en las Cortes, Ángel Ceña, ha señalado que "siempre que nos llamen a hablar, iremos. Con quien sea. Creemos que la provincia de Soria tiene muchos problemas y estamos en política para abordarlos".

Sin embargo, Ceña no ha ocultado el escepticismo de Soria ¡YA! ante un encuentro del que no espera grandes resultados.

En este sentido, ha recordado que la plataforma ha participado ya en varias reuniones con Mañueco y ninguna ha derivado en negociaciones efectivas.

El procurador ha sido igualmente crítico con el tono triunfalista con el que el presidente en funciones de la Junta ha recibido los resultados del 15 de marzo.

"No compartimos su entusiasmo. Sus resultados no le permiten ser investido en solitario y eso es algo que tendrá que afrontar", ha subrayado.

Ceña ha apuntado además que todo indica que las negociaciones se alargarán al menos hasta principios de mayo, cuando debe constituirse el nuevo gobierno en Extremadura, y ha lanzado una advertencia directa señalando que las decisiones sobre la gobernabilidad de Castilla y León se tomarán en Madrid, "por gente que cuando viene a Soria no sabe ni por dónde se anda".

Soria ¡Ya! irá a hablar de despoblación, sanidad, servicios básicos, mejoras sociales e infraestructuras, pero ha dejado claro que no dará su apoyo a cambio de nada.

En la misma comparecencia, el presidente de Soria ¡Ya!, Juan Antonio Palomar, ha valorado las detenciones del gerente sanitario José Luis Vicente y del director de gestión económica Óscar Pérez, investigados por un presunto fraccionamiento de contratos de obras sanitarias.

Palomar ha expresado el pleno respeto de la plataforma al trabajo de la Fiscalía y la Guardia Civil y ha reclamado que se respete la presunción de inocencia, pero ha advertido de que eso no exime a la Junta de Castilla y León, la Consejería de Sanidad y la Delegación Territorial de Soria de su obligación de dar explicaciones claras a los ciudadanos.

"El silencio institucional no es admisible ante unos hechos de esta naturaleza", ha afirmado.

Soria ¡YA! pedirá que se refuercen los mecanismos de control y transparenc