Alumnos del Campus de Soria visitan la Subdelegación de Defensa

Miércoles, 25 Marzo 2026 13:05

Enmarcado en las jornadas de empleabilidad de las Fuerzas Armadas, que se realizan todos los años en el campus universitario ‘Duques de Soria’, 40 alumnos de los grados y dobles grados de ADE han visitado la sede de la Subdelegación de Defensa en Soria.

Allí se les han presentado los cometidos de una Subdelegación de Defensa y su importante labor de difusión de la cultura de defensa.

Además, han recibido una charla sobre las diferentes salidas profesionales para quienes poseen dicha titulación, tanto en los cuerpos generales de los tres Ejércitos, como en los cuerpos de Intendencia e Intervención.

Dicha charla ha sido impartida por el subdelegado de Defensa y el teniente coronel jefe del Departamento de Administración Económica de la Academia General Militar de Zaragoza (AGM), resultando de gran interés para los alumnos, que desconocían esta forma de ingresar en las Fuerzas Armadas.

La visita forma parte de un conjunto de actividades que se realizarán en coordinación con el campus universitario en el primer semestre de 2026.

Seguirá otra conferencia sobre el cuerpo militar de sanidad en su rama de enfermería, el próximo 16 de abril.

Asimismo, el 5 de mayo tendrá lugar un seminario sobre ciberseguridad liderado por el Mando Conjunto de Ciberdefensa y en el mes de julio se colaborará en los cursos de verano de la Universidad.