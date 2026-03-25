Xuso Jones graba en Soria "Lo sabe, no lo sabe"

Miércoles, 25 Marzo 2026 13:34

Xuso Jones ha viajado hasta Soria para grabar una nueva entrega de su programa “Lo sabe, no lo sabe”.

El programa de Cuatro se emite en la tarde de los viernes.

Xuso Jones recorre las calles de diversos lugares de España para encontrar a transeúntes que se presten a participar en este concurso en donde tendrán que tirar de espontaneidad, reflejos, intuición y mucho sentido del humor.

Los peatones tienen que confiar en su intuición para que personas desconocidas respondan o no las preguntas.

Este martes y miércoles, los peatones de la céntrica calle de El Collado han sido abordado por Xuso Jones para la grabación de su programa.

El presentador grabó su programa en la tarde del martes en Pastelerías York.

Xuso Jones es un cantante e influencer que se viralizó en 2011 gracias a un vídeo cantando el pedido de un conocido restaurante de comida rápida, lo cual lo llevó a grabar un disco en Los Ángeles.

Ha sido telonero de artistas como Justin Bieber o Selena Gómez y ha participado em varios realitys.