Una quincena de MIR participa en puertas abiertas de hospital Santa Bárbara de Soria

Miércoles, 25 Marzo 2026 15:08

Una quincena de futuros residentes ha participado este miércoles en la Jornada de puertas abiertas de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO).

Procedentes de Soria, Zaragoza y Toledo, los interesados en completar su formación en Soria han recibido información de las especialidades que oferta la GASSO: Medicina Familiar y Comunitaria (15 plazas MIR y 9 EIR), Medicina Interna (2 plazas MIR), Medicina Intensiva (1 plaza MIR), Radiodiagnóstico (1 plaza MIR); Salud Mental (1 plaza MIR, 1 EIR y 1 PIR); y Urología (1 plaza MIR).

El jefe de Estudios del Hospital Universitario Santa Bárbara, el cardiólogo Eduardo Enríquez, ha realizado una exposición sobre los servicios hospitalarios y de Atención Primaria donde desarrollar la residencia, además de destacar los convenios de investigación y doctorado que la GASSO mantiene con la Universidad de Valladolid y con el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León (ICSCyL).

Asimismo, el doctor Enríquez ha resaltado que “nueve de cada diez” MIR que terminan su formación se quedan a trabajar en Soria y se ha referido a los contratos de fidelización de tres años, la estabilidad laboral, la financiación de másteres o formación postgrado y las facilidades para implementar la formación fuera del centro.

Entre las ventajas, el jefe de Estudios ha puesto de relieve la atención personalizada, la continuidad asistencial, recursos como la nueva aula de simulación, la flexibilidad en la gestión de las rotaciones o las facilidades para la investigación.

Los futuros residentes han continuado la jornada con una visita a los servicios en los que se han interesado, acompañados por los tutores de las distintas especialidades, así como por la directora médica del Hospital Universitario Santa Bárbara, Marta León, y la subdirectora de Enfermería, Mónica Pérez.