La visontina Maite Ramos, reconocida entre las Top 100 Mujeres Líderes

Sábado, 14 Marzo 2026 08:14

Maite Ramos, directora general para España y Portugal de NetApp, la compañía de infraestructura de datos inteligente, ha resultado premiada en la gala de la XIII edición de 'Las Top 100' Mujeres Líderes en España organizada por El Español que ha tenido lugar este pasado viernes en el Teatro Real.

Concretamente, la directiva soriana, con raíces en Vinuesa, ha sido galardona en la categoría de Altas Ejecutivas, Consejeras y CEOs/Directivas, que distingue a aquellas profesionales que ocupan los máximos niveles de liderazgo en grandes compañías y que destacan por su papel en la toma de decisiones estratégicas y su capacidad para impulsar el cambio desde posiciones clave.

Con más de 25 años de trayectoria en el sector tecnológico, Ramos desde su posición liderando el mercado ibérico y europeo de NetApp Iberia al frente de la estrategia de Infraestructura Inteligente de Datos, combina una mirada global con una comprensión precisa del momento actual, convirtiendo la complejidad y la incertidumbre en verdaderas oportunidades de desarrollo.

Este reconocimiento pone en valor una carrera profesional siempre vinculada a procesos de crecimiento, transformación y toma de decisiones en entornos complejos.

Antes de incorporarse a NetApp, Ramos fue directora general de Commvault en Iberia y previamente lideró Dynabook EMEA (antigua Toshiba PC Company) en España, donde logró situar a la filial ibérica en el segundo puesto por volumen de negocio en la región.

Durante su etapa en Lenovo, posicionó a la compañía como líder del mercado español de PCs, tras crear y consolidar la unidad de consumo en Iberia. También ha ocupado puestos de responsabilidad en HP, MEDION AG, Packard Bell o MediaMarkt.

“Recibir este reconocimiento junto a directivas de empresas de referencia en nuestro país es un enorme honor. Desde mi posición al frente de NetApp en España y Portugal, lo entiendo como un impulso para seguir ayudando a empresas y organismos públicos a convertir el dato en un activo estratégico, promoviendo una infraestructura inteligente que fomente la innovación, la seguridad y el crecimiento sostenible”, ha señalado en un comunicado Maite Ramos.

Además ha añadido que este premio me llena de orgullo como soriana, ya que esta provincia de la España olvidada ha conseguido abrirse paso en este ámbito puntero gracias a proyectos como el data center del Ministerio de Defensa, el Numant-IA o el data center de la Gerencia Informática de la Seguridad Social”.

Su inclusión en el ranking Top 100 reconoce no solo su impacto empresarial, sino también su papel como referente femenino en el ámbito tecnológico, un sector en el que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en los puestos de alta dirección.

Desde su posición, impulsa un liderazgo basado en la innovación, la sostenibilidad y la generación de oportunidades en un contexto de creciente complejidad tecnológica y regulatoria.