Dos cofradías sorianas celebran Triduo al Cristo de la Cena

Viernes, 13 Marzo 2026 20:38

Las Cofradías de la Entrada de Jesús en Jerusalén y la Oración en el Huerto celebran un Triduo al Cristo de la Cena que culminará con su posterior traslado en procesión.

Desde el jueves 12 de marzo, las cofradías de la Entrada de Jesús en Jerusalén y de la Oración en el Huerto han celebrado, junto a la Asociación Ad Ecclesia y en el templo del convento del Carmen, un Triduo en honor al Cristo de la Cena, celebrándose integrado entre el rezo del Santo Rosario y la posterior misa vespertina. Culminará este sábado con el traslado procesional de la imagen.

Como broche de oro a estos actos, el sábado 14 de marzo a las 21:00 horas se procederá al Traslado del Cristo de la Cena en procesión.

El cortejo partirá desde el Convento de las Madres Carmelitas Descalzas (situado en la Plaza Fuente Cabrejas) con destnio a la concatedral de San Pedro.

Este traslado busca un momento de especial recogimiento y devoción en la Cuaresma soriana, permitiendo a los fieles acompañar a la imagen en un ambiente de oración y silencio por las calles del casco viejo.

Ambas cofradías han animado e invitado a todos los fieles, devotos y vecinos de Soria, a asistir y participar en estos actos de culto, compartiendo juntos este tiempo de preparación espiritual.