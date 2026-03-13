El Movimiento Ciudadano por la Paz convoca asamblea para convivencia más justa

Viernes, 13 Marzo 2026 16:39

El Movimiento Ciudadano por la Paz (MCP) ha convocado el próximo lunes a toda la ciudadanía a una asamblea abierta para reflexionar colectivamente sobre el momento social que vivimos y explorar qué podemos hacer, desde la sociedad civil, para contribuir a una convivencia más justa y pacífica.

La asamblea se celebrará el próximo lunes, 16 de marzo, a las 19:30 horas, en el centro cultural Gaya Nuño, de Soria.



Ante los acontecimientos que están marcando nuestro tiempo y el creciente clima de confrontación y odio en distintos ámbitos de la sociedad, el citado movimiento consider anecesario abrir un espacio de encuentro, diálogo y construcción colectiva.



"Queremos escuchar vuestras inquietudes, conocimientos, propuestas e ilusiones. Por ello invitamos a participar a personas de diferentes ámbitos: derecho, sociología, educación, psicología, sanidad, servicios sociales, comunicación, redes sociales, periodismo, arte y cultura, así como a cualquier persona o colectivo comprometida con aportar ideas, acciones y soluciones para mejorar nuestra convivencia", ha señalado.

El Movimiento Ciudadano por la Paz busca sumar miradas diversas, jóvenes y mayores, conocimiento y compromiso ciudadano para abordar estos desafíos de forma constructiva e inteligente.







