Empleo en Soria: vacantes activas esta semana

Miércoles, 22 Abril 2026 14:52

La ciudad de Soria y su provincia presentan una gama de ofertas laborales en sectores variopintos como el turismo, la hostelería, el comercio, la logística y los servicios. Tanto si estás buscando un trabajo estable como si te interesa una opción temporal, encontrarás oportunidades para perfiles diversos, con o sin experiencia.

A continuación, recopilamos algunas de las propuestas de empleo más interesantes disponibles actualmente en Soria y su área metropolitana:

Arquitecto - San Esteban de Gormaz

Se busca arquitecto/a para la Asociación Tierras del Cid en San Esteban de Gormaz, Soria. La persona seleccionada participará en proyectos de dinamización del parque inmobiliario y desarrollo de iniciativas en materia de vivienda. Se requiere titulación universitaria en Arquitectura con habilitación profesional, colegiación, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. Se valorará conocimiento de recursos públicos y privados del sector. Se ofrece contrato de duración determinada (12 a 24 meses), jornada parcial y salario proporcional a 33.000€ brutos anuales a jornada completa.

Oferta publicada en el Portal de Empleo de Castilla y León

https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=382093

Higienista bucodental - Almazán

Se busca higienista bucodental para clínica dental en Almazán. La persona seleccionada se encargará de funciones propias del puesto, incluyendo apoyo en tratamientos odontológicos, higiene bucodental y atención al paciente. No se requiere experiencia previa, siendo necesario contar con Ciclo Formativo de Grado Superior en la especialidad. Se valorarán conocimientos en productos sanitarios, desinfección y herramientas profesionales de limpieza. Se ofrece contrato indefinido, incorporación inmediata, salario entre 23.000€ y 24.000€ brutos anuales.

Oferta publicada en InfoJobs

https://www.infojobs.net/almazan/higienista-bucodental/of-i12028b1f8149039aa61de84b584838

jefe/a de taller - Soria

Se busca jefe/a de taller para empresa especializada en soluciones de protección contra incendios en Soria. La persona seleccionada será responsable de la supervisión del taller, gestión de producción, seguimiento de pedidos, coordinación de proveedores y organización del equipo de trabajo. Se requiere formación profesional de grado superior, experiencia en entorno industrial y habilidades de liderazgo. Se ofrece contrato indefinido, horario de lunes a viernes de 7:00 a 15:00, salario de 30.000€ brutos anuales y posibilidades de desarrollo profesional.

Oferta publicada en LinkedIn

https://www.linkedin.com/jobs/view/4399996355

Encargado de granja - San Pedro Manrique

Se busca encargado/a de granja para explotación ganadera en San Pedro Manrique. La persona seleccionada será responsable de la supervisión integral de la granja, gestión del personal, control sanitario de los animales y aplicación de protocolos de bioseguridad. Se requiere experiencia mínima de un año, conocimientos en sanidad animal y capacidad de liderazgo. Se valorará formación en Producción Animal o Veterinaria. Se ofrece contrato estable a jornada completa, salario entre 20.000€ y 22.000€ brutos anuales y formación continua.

Oferta publicada en InfoJobs

https://www.infojobs.net/san-pedro-manrique/encargado-granja/of-i35c98e51794c47851f05a17bd5d87e

Electricista - Soria

Se busca electricista para incorporación inmediata en Soria. La persona seleccionada realizará trabajos de instalación, mantenimiento y reparación eléctrica en distintos proyectos. Se ofrece jornada completa. No se especifican requisitos adicionales, valorándose experiencia previa en el sector.

Oferta publicada en Tablondeanuncios.com

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-electricista-construccion/se_busca_electricista-5248246.htm

Trabajador Social - Soria

Se busca trabajador/a social para incorporarse a una residencia de personas mayores en Soria. La persona seleccionada se encargará de la atención social a residentes y familias, coordinación con recursos externos y desarrollo de actividades orientadas al bienestar. Se requiere titulación universitaria en Trabajo Social, conocimientos en nuevas tecnologías aplicadas a personas mayores y capacidad de trabajo en equipo. No se requiere experiencia previa, aunque se valorará experiencia en el sector. Se ofrece contrato indefinido, jornada completa en horario continuo y estabilidad profesional.

Oferta publicada en portal de empleo de la FOES.

https://portalempleo.foes.es/index.php?action=viewOferta&idOferta=1676