Ganadores de XXXI Olimpiada Provincial de Mátemáticas en Soria

Martes, 21 Abril 2026 20:26

La Junta de Castilla y León, a través del Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Soria, junto con la Sociedad Castellana y Leonesa de Educación Matemática ‘Miguel de Guzmán’, ha realizado la entrega de premios de la XXXI Olimpiada Provincial de Matemáticas de Secundaria y la VI Olimpiada Provincial de Matemáticas Alevín (Primaria).

El acto de entrega ha tenido lugar esta tarde en el salón de actos del IES Castilla y ha contado con la participación de la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, y la presidenta en Soria de la Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática ‘Miguel de Guzmán’, Luisa Merino, que ha sido el encargado de presentar a los ganadores, así como del director provincial de Educación, José Alfredo de Pablo.

Estas actividades, dirigidas a los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria y 2º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), son la culminación del trabajo realizado sobre ‘resolución de problemas’ en los centros educativos a lo largo del curso, y tratan de dar la posibilidad de practicar la actividad matemática en otro entorno, distinto del aula, y fomentar la convivencia entre los escolares y profesores de la provincia. Además, con el fin de darle un carácter interdisciplinar, se ha convocado un concurso de logotipos con el tema ‘Matemáticas y energía’.

Ambas olimpiadas están integradas en la programación del Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Soria para el curso escolar 2025/2026, gracias a un grupo de trabajo de profesores de Matemáticas. La olimpiada consiste en una serie de pruebas (individual y por equipos) de carácter matemático, además de actividades de convivencia entre los participantes.

Los alumnos premiados en la categoría individual participarán en las respectivas olimpiadas regionales.

La de Educación Primaria se celebrará, el 30 de mayo, en Venta de Baños (Palencia), y la de Educación Secundaria, del 29 al 31 de mayo, en Navarredonda de Gregos (Ávila).

Mejores clasificados

La VI Olimpiada Provincial de Matemáticas de Primaria, celebrada el pasado 15 de abril en el Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Soria, contó con la participaron de 59 estudiantes de 5º y 6º curso de 15 centros de la provincia.

Los seis mejores clasificados (por orden alfabético) y que por tanto podrán participar en la VII Olimpiada Regional de Matemáticas de Primaria en Venta de Baños (Palencia), son: María Asensio Tarancón, Omar Belarbi, Sealtiel Casas León, Jorge de Miguel Revuelto, Gadea García Coco y Alberto Núñez Tortosa.

En las pruebas por equipos han quedado mejores clasificados (por orden alfabético): Susana Espinoza Camacho, David Fresno Corredor, Gabriel Garcés Alconchel, Alicia Lasheras Cardona, Zaira Marina Corredor, Matías Miranda Chango y Emma Ortega Ruiz.

Respecto a la XXXI Olimpiada Provincial de Matemáticas de Secundaria, que se celebró el pasado día 11 en el IES Castilla, participaron 40 alumnos de 2º y 4º de ESO, de un total de 13 centros educativos de la provincia de Soria. Los premiados en las pruebas individuales (siempre se enumeran por orden alfabético), que participarán en Navarredonda de Gregos (Ávila) en la prueba regional, se dividieron en dos categorías.

En la de 2º de ESO los mejores clasificados fueron Álvaro García Lafuente, Darío Larroy Puente y Bruno Sanz Salinas. En la categoría de 4º de ESO fueron Pablo García Ruiz y Sergio Montes Fau.

En las pruebas por equipos, los premiados han sido: Jimena Alonso Herrero, Saad Din Benaissa Bouaazza, Dario Larroy Puente y Ariadna García Rodríguez, en el equipo de 2º de ESO; y David Crespo Romera, Laura Gómez Gracia y Sergio Montes Fau, de 4º de la ESO.

Con la finalidad de darle un carácter interdisciplinar a la convocatoria, se realizó también un concurso de logotipos sobre el tema ‘Matemáticas y energía’, en el que resultó ganador Gerard García Arias.