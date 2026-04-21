Estreno en Soria de composición musical "A un olmo seco"

Martes, 21 Abril 2026 20:20

Dentro de las II Jornadas sobre Leonor el salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia acoge este viernes el estreno de la composición musical "A un olmo seco" de Jaume Aguilar i Matas.

El estreno contará con la participación de Andrea García ( piano), Anna Campmany ( soprano) y Silvia Bermúdez (chelo).

Será presentado por Isabel Isla Gayo sobre Los colores de Leonor.

Comenzará a las 19,00 horas con entrada libre, limitada al aforo de la sala.

La convocatoria está organizada por la Asociación Cultural Gaya Nuño, el Ayuntamiento de Soria y la Fundación Antonio Machado.