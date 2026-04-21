Se retira un cartel finalista del concurso para anunciar fiestas de San Juan

Martes, 21 Abril 2026 16:22

Los vecinos de Soria tendrán que decidir finalmente entre tres carteles el ganador del concurso para anunciar las próximas fiestas de San Juan.

El autor del cartel 74, según ha confirmado este el Ayuntamiento de Soria, ha decidido retirar su obra a concurso.

Cartel retirado

Con ello, quedan tres carteles para la votación popular, que decidirá el ganador:

https://pr.easypromosapp.com/gallery/999539/54132

Tradición, como una danza y Aires de junio son los lemas de los tres carteles finalistas.

De las 76 propuestas que se presentaron al concurso, un jurado técnico eligió cuatro para pasar a la fase de votación popular.

Los ciudadanos podrán elegir su cartel favorito tanto en formato presencial como online el 21, 22, 24, 27, 28 y 29 de abril, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en formato presencial, en el Ayuntamiento, o del 20 al 29 de abril, en votación online.

El cartel más votado será el elegido para anunciar las próximas fiestas de San Juan.