"La Saturiada" estrena nuevas paradas en ruta literaria por Soria

Martes, 21 Abril 2026 13:34

"La Saturiada", ruta literaria inspirada en el libro de Juan Antonio Gaya Nuño, incorpora nuevas paradas en su décimo tercera edición, que se celebrará, como es tradición, coincidiendo con el Día del Libro.

La concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, junto a representantes de la Hermandad del Santero, César Millán y Ángel Lorenzo, han presentado una nueva edición de La Saturiada, una cita ya consolidada en el calendario cultural de la ciudad que este año alcanza su decimotercera edición y que volverá a unir literatura, patrimonio y participación ciudadana coincidiendo con el Día del Libro.

La Saturiada propone un recorrido literario por la ciudad basado en la obra El Santero de San Saturio, de Juan Antonio Gaya Nuño, con un itinerario que partirá a las 17.30 horas desde la ermita y que incluirá doce estaciones en distintos puntos emblemáticos, combinando lectura, música, arte y gastronomía.

En cuanto a las novedades, este año se incorporan nuevas paradas en espacios como la Noria y el Paseo del Postiguillo, manteniendo el formato de doce estaciones pero variando los contenidos para seguir recorriendo diferentes capítulos de la obra.

“Introducimos cambios cada año no solo por variedad, sino para ir completando poco a poco todo el libro”, ha explicado Ángel Lorenzo apuntando al medio millar de personas que ya se congregaron el pasado año.

El recorrido, de carácter abierto y participativo, permitirá a los asistentes sumarse en cualquier punto, con un ritmo accesible y pensado como un paseo cultural. La duración estimada es de unas cuatro horas, aunque, como han indicado los organizadores, “los tiempos son orientativos, porque se trata de disfrutar sin prisas”.

Lorenzo ha recordado también personas que promovieron esta cita desde su origen como Jesús Bárez y José María Martínez Laseca.

La actividad volverá a contar con acompañamiento musical y con intervenciones artísticas como los tradicionales paraguas decorados, además de incluir paradas gastronómicas que refuerzan su carácter festivo y social.

Lorenzo también ha puesto el foco en la figura de Juan Antonio Gaya Nuño, coincidiendo este año con el 50 aniversario de su fallecimiento, destacando la importancia de su legado ya que “es un autor fundamental, con una obra extensa y de gran calidad, que no siempre ha tenido el reconocimiento que merece”.

En este sentido, ha recordado que el escritor soriano cuenta con más de 70 libros y centenares de artículos, siendo una referencia como crítico de arte a nivel internacional lo que se puede constatar en los principales museos nacionales.

Participación

Desde el Ayuntamiento y la Hermandad se ha animado a toda la ciudadanía a sumarse a este recorrido literario por la ciudad, “una forma de vivir la cultura en la calle, de conocer nuestro patrimonio y de disfrutar de la lectura de una manera colectiva y cercana”.

La concejala ha querido destacar el valor de una actividad que “nos permite aunar literatura con memoria, patrimonio y participación ciudadana”, subrayando además que “el verdadero lujo de esta ciudad es la implicación de sus vecinos y vecinas en iniciativas culturales que nacen desde la pasión y el compromiso”.

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo de la Hermandad del Santero, recordando que “lo que se ve el día 23 es solo una parte de un esfuerzo colectivo mucho más amplio, con meses de preparación y colaboración”.

Desde la organización, César Millán ha agradecido el respaldo institucional y la colaboración de distintas entidades y personas que hacen posible el evento, destacando el trabajo del diseñador Ignacio del Río Chicote en el cartel y de Rosa de Lima en el poema que acompaña el marca-páginas de esta edición.

También ha subrayado el carácter colectivo de la iniciativa ya que “somos un grupo pequeño que se apoya en mucha gente y en muchas asociaciones para poder sacar adelante esta actividad”.