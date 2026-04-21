Oferta de plazas para oficiales y suboficiales de Fuerzas Armadas, y oficiales de Guardia Civil

Martes, 21 Abril 2026 08:39

El Boletín Oficial del Estado ha publicvado este lunes 20 de abril la provisión de plazas para las escalas de oficiales, suboficiales y de complemento de los tres Ejércitos, y de oficiales de los Cuerpos Comunes y del Cuerpo de Ingenieros.

Se trata de plazas para militares de carrera, que tienen un carácter permanente, excepto en el caso de los militares de complemento, cuya relación con las Fuerzas Armadas es temporal a través de la firma de diversos contratos.

Así mismo existen tanto la opción de acceso con una titulación concreta como sin ella.

Éstos últimos la obtendrían una vez ingresado en la academia militar.

Las instancias se pueden solicitar hasta el 11 de mayo, pero los títulos se pueden presentar más tarde, hasta el 8 de julio, para permitir optar a aquellos estudiantes que estén finalizando el curso.

Ante la gran diversidad de escalas y especialidades ofertadas, así como de titulaciones exigidas, desde la Subdelegación de Defensa en Soria se ha instado a los interesados a acudir a partir de mañana a la misma para obtener información más concreta y el mejor asesoramiento.

La Subdelegación de Defensa se encuentra en el bajo de la avenida Duques de Soria 16-18, en Soria capital

Para más información, jefe del Órgano de Apoyo de la Subdelegación de Defensa en Soria tlf: 975 23 92 46.

Correo electrónico: agomvin@et.mde.es.