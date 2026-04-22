Ya se han vendido 12.000 bocados en IX Jornadas de la Croqueta de ASOHTUR

Miércoles, 22 Abril 2026 14:54

Las Jornadas de la Croqueta organizadas por la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) han registrado una importante participación en sus primeros días con cerca de 12.000 unidades vendidas en los 27 establecimientos participantes, un dato que confirma, una edición más, el atractivo de esta cita gastronómica accesible y atractiva para todos los públicos.

La valoración inicial desde el sector hostelero es positiva, aunque con prudencia en espera de ver cómo evoluciona la cita en los próximos días y pendientes también de una respuesta de momento desigual según zonas, establecimientos y franjas horarias.

Mientras algunos locales están registrando una elevada afluencia, especialmente en el centro de la capital y durante el fin de semana, otros mantienen un ritmo más moderado.

El público soriano está siendo el principal protagonista de esta edición, apoyando de forma activa la iniciativa y consolidando estas jornadas como una cita gastronómica ya habitual en el calendario de ocio soriano.

A ello se suma la presencia de turistas que, en muchos casos, se encuentran con esta propuesta gastronómica al llegar a la ciudad y deciden incorporarse a la ruta de la croqueta, contribuyendo así a su difusión y atractivo.

Los clientes están valorando la innovación y calidad de las recetas, así como la presencia de ingredientes de proximidad y productos sorianos. Además, el buen tiempo está actuando como aliado y acompañando el arranque de este concurso provincial, favoreciendo el ambiente en las calles y animando a sorianos y visitantes a recorrer los establecimientos participantes.

Además, un año más, los pequeños bocados pueden ser acompañados por los caldos de la Denominación de Origen (DO) Ribera del Duero soriana. En esta edición, ASOHTUR cuenta con la colaboración de bodegas Castillejo de Robledo, La Celestina, Rudeles, Viñedos y Bodegas Gormaz, y Bodegas Agoris, que este año se incorpora por primera vez a esta experiencia gastronómica.

Desde la Agrupación se valora muy positivamente esta respuesta inicial y se destaca el esfuerzo de los 27 establecimientos participantes, que mantienen una oferta variada, creativa y elaborada con producto de calidad a un precio de 2,20 euros.

La organización anima a la ciudadanía y a los visitantes a seguir participando en estas jornadas y a descubrir las distintas propuestas culinarias. Asimismo, se insiste en la oportunidad de disfrutar de la ruta aprovechando la jornada festiva de este jueves, 23 de abril, así como el viernes, cuando los locales permiten una experiencia más tranquila y cercana al ser un día entre semana.

Las jornadas continuarán hasta el próximo domingo, 26 de abril. Además, el público puede participar activamente en la elección de la Mejor Croqueta Popular mediante votaciones online en la web www.detapasporsoria.com, contribuyendo así al desarrollo del concurso paralelo que acompaña a las jornadas.

Entre todas las personas que participen en las votaciones se sortearán dos escapadas termales en el Hotel Castilla Termal Burgo de Osma, además de vales para tapas gratuitas a través de las redes sociales de ASOHTUR.

El evento cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Soria, el Ayuntamiento de Soria, Maheso, Caja Rural de Soria, el Centro Integrado de Formación Profesional (C.I.F.P.) La Merced, Hotel Castilla Termal Burgo de Osma y las bodegas Castillejo de Robledo, La Celestina, Rudeles, Bodegas Agoris, y Viñedos y Bodegas Gormaz.

Aunque todavía es pronto para hacer un balance definitivo, desde la agrupación valoran muy positivamente este inicio y confían en que la tendencia se mantenga durante los próximos días, reforzando el impacto económico y promocional de una cita que ya se ha consolidado como uno de los principales eventos gastronómicos de la provincia.

Toda la información está disponible en los folletos distribuidos en la ciudad, en establecimientos participantes, puntos de información turística y hoteles, así como en la web ‘De Tapas por Soria’ y en las redes sociales de ASOHTUR (Facebook, Twitter e Instagram).