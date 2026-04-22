UGT logra adelanto de tablas salariales para personal del transporte sanitario

Miércoles, 22 Abril 2026 15:17

La organización sindical UGT Servicios Públicos Castilla y León ha alcanzado un acuerdo con la empresa adjudicataria del transporte sanitario en la provincia de Soria para adelantar la aplicación de las tablas salariales correspondientes al periodo de tres años y seis meses, pese a que Soria fue la última provincia en licitar el servicio.

Este acuerdo supone una mejora económica directa para las personas trabajadoras del sector, ya que el incremento salarial comenzará a aplicarse en las nóminas antes del diciembre del 2026, es decir, seis meses antes de la fecha prevista en el convenio colectivo.

Además, este adelanto se sumará a la actualización salarial que corresponde a todo el personal del sector a fecha 31 de diciembre de 2026, garantizando que las trabajadoras y trabajadores del transporte sanitario en Soria avancen en igualdad de condiciones respecto al resto de provincias de Castilla y León.

UGT ha destacado en un comunciado que este resultado es fruto del trabajo sindical, del diálogo y de la negociación responsable con la empresa, y refleja el compromiso de la organización con la mejora real de las condiciones laborales en el sector del transporte sanitario.

Además ha reafirmado su voluntad de seguir trabajando con un equipo comprometido, centrado en la negociación y en la defensa de los derechos de las personas trabajadoras, convencido de que la unidad es la herramienta fundamental para avanzar y conseguir mejoras laborales.