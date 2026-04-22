"No a la guerra", pintada reivindicativa en pleno centro de Soria
La plaza Mariano Granados, de Soria, se ha convertido en escenario del rechazo a la guerra.
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El lema “No a la guerra”, con un tamaño considerable, se puede leer en el suelo de la plaza Mariano Granados.
La pintada ha sido firmada por el colectivo “Ciudadanos por la paz”.
El Ayuntamiento de Soria ya conoce la acción, realizada con pintura lavable.