Latorre asegura que regularización de migrantes se realiza sin inconvenientes

Miércoles, 22 Abril 2026 16:40

El subdelegado del Gobierno de Soria, Miguel Latorre, ha asegurado que el proceso de regularización administrativa extraordinaria de migrantes se está realizando en la provincia de una forma “completamente normal, sin mayores inconvenientes”.

Latorre, a preguntas de los periodistas, ha avanzado hoy que la semana próxima mantendrán una reunión con todas las entidades del tercer sector implicadas en la regularización, así como con Correos, la Seguridad Social y la Oficina de Extranjería para ir evaluando, de forma periódica, cómo va transcurriendo el proceso.

“En principio, desde el punto de vista de la recogida de documentación, no hay mayores problemas. Las citas se van realizando sin ningún problema. En Correos creo que hay en torno a 25 diarias y en Seguridad Social en torno a 35. Se van cubriendo. En Seguridad Social me comentaban estos días que había citas que no se habían cubierto. El proceso se va realizando en la provincia de Soria de una forma completamente normal, sin mayores inconvenientes”, ha reiterado.

Latorre ha deseado que esta normalidad se extiende a lo largo de todo el periodo que dura el proceso, “sin mayores problemas”,

No obstante ha reconocido que en algunas entidades, en este caso el Ayuntamiento, se ha podido producir aglomeraciones, “como suele suceder en muchos casos siempre”, pero ha asegurado que la corporación ha previsto ampliar el personal para que el trámite se realice con mayor fluidez.

“En cualquier caso tenemos tiempo más que suficiente de aquí al 30 de junio, para ir realizando el proceso”, ha apuntado.

Latorre ha estimado en torno a 1.200 personas que podrían regularizar su situación en la provincia.

Mientras tanto han continuado un día más la aglomeración de usuarios del registro municipal en el Ayuntamiento de Soria, en busca del certificado de empadronamiento, uno de los requisitos exigidos en el proceso de regularización.

El Ayuntamiento ha activado la bolsa de empleo para contratar más personal administrativo, al que se le ofrece dos meses de contrato.