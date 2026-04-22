la Biblioteca Pública de Soria expone hasta el verano "El viaje en la literatura"

Miércoles, 22 Abril 2026 16:51

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha asistido esta mañana, en la Biblioteca Pública de Soria, a la inauguración de la exposición "El viaje en la literatura", que forma parte de la programación que la Junta de Castilla y León desarrolla en la Biblioteca, en conmemoración del Día del Libro.

La muestra reúne una selección de libros en los que el viaje es el eje de la historia, y abarca desde los primeros relatos de la humanidad hasta la literatura actual. La primera narración conocida escrita, el ‘Poema de Gilgamesh’, la obra más representativa de la literatura mesopotámica narra el viaje del héroe para lograr la inmortalidad.

Desde ahí la exposición hace un recorrido que pasa por ‘La Odisea’ de Homero (el viaje literario más famoso del mundo), ‘El Éxodo’ de la biblia, ya en época medieval ‘El Cantar de Mío Cid’ y la obra renacentista ‘La Divina Comedia’. Cervantes es un literato al que le gusta hacer del viaje o trayecto el protagonista, así pasa en ‘Don Quijote’ o ‘Los trabajos de Persiles y Sigismunda’, que junto al ‘Lazarillo de Tormes’ ocupan uno de los principales paneles expositivos.

Gran parte de los famosos libros de aventuras del siglo XIX giran en torno al viaje. Un buen ejemplo son los libros de Julio Verne o Mark Twain, o el más popular de todos: ‘La isla del tesoro’.

Ya en el siglo XX cuando la literatura se populariza y multiplica se escriben cientos de novelas que tiene como motivación un viaje. Muchas de ellas se centran en la carretera, creando los Road Books, cuyo mayor representante es ‘El camino’, de Kerouac. En este periodo muchos son los autores españoles que escriben novelas de viajes como Vila-Matas que tiene especial predilección sobre el tema.

La muestra consta de nueve paneles ordenados cronológicamente y se acompaña de una selección de libros relativos al tema pertenecientes al Fondo Antiguo de la Biblioteca en la que podremos ver: una ‘Odisea’ del siglo XVII; una edición alemana del siglo XIX de ‘Las aventuras de Tom Sawyer’, en su idioma original, el inglés; ‘La Divina Comedia’ ilustrada por Doré; una edición, realizada por el famoso impresor Antonio de Sancha en el siglo XVIII, de ‘Los trabajos de Persiles y Sigismunda’; o una edición de obras de Hurtado de Mendoza del siglo XIX en la cual se le atribuye la autoría del ‘Lazarillo de Tormes’.

La exposición se acompaña también de un centro de interés, situado en la sección de préstamo, destinado al mismo tema de la literatura de viajes

Concurso especial del Día del Libro

De Gregorio también ha participado en la entrega de los premios del Concurso Especial del Día del Libro organizado por la Biblioteca Pública de Soria.

Esta iniciativa, que también se desarrolla con motivo de la celebración del 23 de abril, ha contado con una destacada participación tanto de público infantil (143) como adulto (128), reafirmando el compromiso de la Junta con la promoción de la lectura y la cultura escrita en todas las edades.

La Biblioteca ha ido proporcionando a través de sus redes sociales en las últimas fechas las pistas necesarias para que los adultos descubran el nombre de escritores y los niños el nombre de personajes.

Tras el sorteo celebrado ayer entre los participantes que acertaron en sus respuestas, los ganadores de la categoría adulta son Mónica García Arambilet, Yraya de Miguel Martínez y Chelo Sáenz Martínez, y en la categoría infantil, Marco Asensio Moreno, Manuel Hernández Jiménez, Isabel Matute Velázquez y Ángela Sánchez Martínez.

Todos ellos han recibido lotes de libros como reconocimiento a su interés y participación en esta propuesta cultural.

Actividades complementarias

El sábado 25 de abril, a las 11 horas, se desarrollará un taller de escritura creativa dirigido al público adulto.

El taller, que será impartido por el escritor Daniel Nesquens, propondrá ejercicios prácticos de escritura para desarrollar ideas y compartir textos entre los asistentes.

La Biblioteca Pública de Soria tiene registrados 38.949 personas en posesión de la tarjeta de lector, de los cuales son usuarios activos unos 10.000.

En el año 2025 la Biblioteca registró 1.682 nuevos lectores, que pudieron beneficiarse del préstamo de alguno de los 213.373 ejemplares que alberga el centro.

Este registro se vio incrementado con 5.623 nuevos ejemplares en el pasado año, en el que este