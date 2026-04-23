Ya hay jurados voluntarios para la cuadrilla de San Juan 2026

Jueves, 23 Abril 2026 13:52

A dos días del nombramiento de los jurados de cuadrilla de las fiestas de San Juan, se han completado las doce cuadrilla.

El Ayuntamiento de Soria ha confirmado este jueves, Día de la Comunidad, la presentacion de jurados voluntarios para la única cuadrilla que estaba vacante hasta hoy: la de San Juan.

Los jurados de cuadrilla de San Juan serán José María Alonso Utrilla Y Pilar Aranda Aranda.

Con ello, las fiestas de San Juan 2026 tendrán jurados de cuadrilla, y sus correspondientes varrios, en las doce cuadrillas.