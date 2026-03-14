El Colegio de Trabajo Social de Soria celebra "su" día con un taller de cuidados

Sábado, 14 Marzo 2026 08:20

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Soria celebra el próximo 17 de marzo la Jornada Mundial del Trabajo Social, con el lema“Construir esperanza y harmonía. Un clamor Harambee para unir a una sociedad dividida”.

La palabra “Harambee”, de origen swahili, significa “tirar juntos”, “empujar juntos” o “arrimar el hombro”, y apela al compromiso colectivo, la solidaridad, la cooperación y la responsabilidad compartida como camino para superar divisiones sociales, desigualdades, crisis y conflictos.

La celebración de este día brinda la oportunidad de reconocer el papel clave del trabajo social para tender puentes entre comunidades, culturas, generaciones y sistemas — promoviendo justicia social, inclusión, solidaridad y participación.

Invita a que, ante los crecientes desafíos globales (conflictos, desigualdades, desplazamientos, crisis ecológicas), la única vía sostenible es a través de la cooperación colectiva, la unidad y la acción conjunta. Y a que la solidaridad no es solo un gesto puntual, sino una práctica permanente de construcción comunitaria, diálogo, escucha, apoyo mutuo y transformación social — un llamado a la acción desde lo colectivo.

Para esta profesión, el trabajo social es una fecha importante de celebración y posicionamiento profesional, que cada une a los 170 colegiados.

Este año, hilando con el lema, se ha querido realizar un taller de cuidados para todos sus profesionales, para que además de un momento de encuentro, sea un momento de cuidados conscientes entre los compañeros, desde el convencimiento de que hay que cuidarse para cuidar.

Para la realización de este taller, con el sugerente título “De lobas y brujas”, contarán con las trabajadoras sociales Belén Arija e Isabel Herrero, expertas en humanización, cuidado y vínculo.

Al finalizar el taller, continuará la celebración del Día Mundial con el acto institucional y finalizará con un ágape para los asistentes.