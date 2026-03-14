AEMET prevé lluvias para el inicio de la jornada electoral en Soria

Sábado, 14 Marzo 2026 09:00

Soria se verá afectado por la alerta amarilla por nevadas que ha activado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este sábado en la Ibérica. Para la jornada electoral, la AEMET prevé lluvias hasta el mediodía.

La Ibérica de Soria presenta un aviso de nevadas de nivel amarillo con acumulación de nieve de 5 centímetos.

En concreto habrá cielos cubiertos con lluvia desde la madrugada hasta las 12:00 horas de hoy sábado, mientras que a partir de mediodía el panorama evolucionará hacia una menor nubosidad para, finalmente, acabar con un escenario cubierto con nieve escasa.

Las temperaturas máximas sufrirán un notable descenso, llegando hasta los 8 grados en torno a las 1:00 , al tiempo que las mínimas aumentarán hasta llegar a los

Hoy, 14 de marzo, el tiempo en Castilla y León se presenta mayormente nuboso, con precipitaciones frecuentes en el norte y el este, donde la cota de nieve descenderá notablemente.

El domingo, en la jornada electoral, será en Soria un día muy nuboso con lluvia desde la madrugada hasta el mediodía, aunque dejará de llover, al tiempo que se abrirán algunos claros a partir de las 12:00 horas.

Tanto la máxima como la mínima en Soria se mantendrán sin muchos cambios: 7 y 3 grados, respectivamente, con vientos de dirección norte.

Para el lunes AEMET descarta que llueva ya que espera un panorama poco nuboso desde la madrugada, para a continuación dar paso a un cielo con nubes altas.

Asimismo, la temperatura máxima experimentará un ascenso notable y llegará hasta los 16 grados, aunque no habrá muchos cambios en cuanto a la mínima