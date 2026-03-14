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El Campus de Soria organiza torneo benéfico de Mus

El 19 de marzo, Día del Padre, la cafetería del Campus de Soria acogerá un torneo benéfico de mus.

Toda la recaudación se destinará a programas de apoyo y terapia para niños y niñas con autismo.

Las inscripciones ya se pueden formalizar en la propia cafetería del Campus de Soria, de 9:00 a 18.00 horas, con 15 euros por pareja.

El torneo comenzará el 19 de marzo, a las cuatro de la tarde.

Las parejas ganadoras recibirán un trofeo con un caballito de Soria.

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