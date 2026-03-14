El Campus de Soria organiza torneo benéfico de Mus

Sábado, 14 Marzo 2026 09:25

El 19 de marzo, Día del Padre, la cafetería del Campus de Soria acogerá un torneo benéfico de mus.

Toda la recaudación se destinará a programas de apoyo y terapia para niños y niñas con autismo.

Las inscripciones ya se pueden formalizar en la propia cafetería del Campus de Soria, de 9:00 a 18.00 horas, con 15 euros por pareja.

El torneo comenzará el 19 de marzo, a las cuatro de la tarde.

Las parejas ganadoras recibirán un trofeo con un caballito de Soria.