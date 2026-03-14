El Campus de Soria organiza torneo benéfico de Mus
El 19 de marzo, Día del Padre, la cafetería del Campus de Soria acogerá un torneo benéfico de mus.
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Toda la recaudación se destinará a programas de apoyo y terapia para niños y niñas con autismo.
Las inscripciones ya se pueden formalizar en la propia cafetería del Campus de Soria, de 9:00 a 18.00 horas, con 15 euros por pareja.
El torneo comenzará el 19 de marzo, a las cuatro de la tarde.
Las parejas ganadoras recibirán un trofeo con un caballito de Soria.