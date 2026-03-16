FOES impulsa taller práctico para aplicar IA en escaparates de comercios de Soria

Lunes, 16 Marzo 2026 15:26

La Oficina Acelera pyme de FOES impulsa un taller práctico para aplicar la Inteligencia Artificial en los escaparates de los comercios de Soria.

La Inteligencia Artificial (IA) está abriendo nuevas oportunidades para el pequeño comercio, permitiendo optimizar recursos, mejorar la imagen de los establecimientos y facilitar nuevas formas de comunicación con los clientes.

Con el fin de impulsar la transformación digital del comercio de Soria y mejorar su competitividad, la Oficina Acelera pyme (OAP) de FOES impulsa el taller 'Escaparates inteligentes: cuando la IA entra en tu tienda', una actividad formativa que busca acercar de forma práctica las posibilidades de la Inteligencia Artificial al día a día de los negocios sorianos y, en concreto, a la imagen que ofrecen a sus clientes.

Dirigida a pymes y autónomos de la provincia, el taller se organiza a través de visitas a los comercios para valorar de forma práctica e individualizada la implantación de la IA en el proceso de elaboración de sus escaparates.

La actividad es complementaria al webinar introductorio que se celebró el pasado 25 y 26 de febrero bajo el título 'Tu tienda, tu estilo, tu IA: el Futuro del Escaparatismo ya está aquí’.

En el mismo, el experto en escaparatismo Roberto Domínguez mostró a los comerciantes sorianos cómo la IA puede convertirse en una aliada creativa para diseñar escaparates más atractivos, coherentes con la identidad de cada negocio y alineados con las tendencias actuales y las necesidades del cliente.

Durante dos sesiones, los asistentes pudieron aprender a generar ideas, estilos, composiciones y propuestas visuales utilizando herramientas de Inteligencia Artificial accesibles para el pequeño comercio.

Culminada la parte teórica, la Oficina Acelera pyme de FOES ofrece ahora este taller individualizado que permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos y comenzar a utilizar la IA de forma real y efectiva, bajo la tutela y asesoramiento del experto Roberto Domínguez.

Visitas a los negocios para asesorarles individualmente

El taller se ha planteado en formato de visitas personalizadas a los comercios participantes que se desarrollarán el 30 y 31 de marzo, donde se abordará la implantación práctica de las herramientas de IA aplicadas al escaparate de su negocio, mostrando cómo configurarlas, cómo integrarlas en el día a día y cómo utilizarlas para generar propuestas visuales alineadas con la identidad de su comercio, las temporadas y el perfil de su cliente.

La actividad tendrá un enfoque eminentemente práctico y aplicado, resolviendo dudas habituales y mostrando ejemplos reales de uso en pequeños comercios.

Además, se ofrecerán recomendaciones concretas, buenas prácticas y pautas sencillas para que los comercios puedan empezar a trabajar con IA sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados ni grandes inversiones.

Para participar es preciso inscribirse en la web de la Oficina Acelera pyme de FOES (https://acelerapymedigitalsoria.es/eventos/). Los establecimientos interesados en participar y contar con el asesoramiento del experto pueden inscribirse hasta este miércoles, 18 de marzo.

'Escaparates inteligentes: cuando la IA entra en tu tienda' busca consolidar el proceso de digitalización del comercio local, facilitando una adopción progresiva y consciente de la tecnología, demostrando que la Inteligencia Artificial puede convertirse en una herramienta cotidiana al servicio de la creatividad, la identidad comercial y la competitividad del pequeño comercio.

Este nuevo evento de la Oficina Acelera pyme de FOES pretende cumplir varios objetivos.

En primer lugar, se trata de acompañar a los comercios de Soria en el paso de la inspiración a la acción, facilitando la implantación real de herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas al escaparatismo.

Además, se propone explicar, paso a paso, cómo empezar a utilizar herramientas de IA vistas en el webinar, desde su configuración inicial hasta su uso cotidiano en el negocio.

La actividad formativa pretende también proporcionar criterios prácticos para seleccionar las herramientas más adecuadas según el tipo de comercio, presupuesto y nivel de digitalización; así como ayudar a integrar la IA en los procesos habituales del comercio, incorporándola como un apoyo continuo en la creación y renovación de escaparates.

A través de las visitas, se prevé ayudar a resolver dudas prácticas, bloqueos y dificultades habituales en la adopción de tecnología por parte del pequeño comercio; y facilitar recomendaciones claras y accionables para que los asistentes puedan aplicar la IA de forma autónoma tras la sesión.

Por último, se trata de impulsar y consolidar la transformación digital del comercio local, fomentando un uso práctico, realista y sostenible de la Inteligencia Artificial.

El objetivo final del taller es que los participantes puedan comenzar a utilizar la IA de forma efectiva en áreas como la creación de escaparates, la generación de contenidos visuales, la comunicación con clientes o la mejora de la presencia digital del negocio, aprovechando el potencial de estas tecnologías para reforzar su competitividad.

Este taller presencial se enmarcan dentro de la labor de la OAP de FOES para impulsar la transformación digital de pymes y autónomos, ofreciendo un espacio de asesoramiento, sensibilización y apoyo tecnológico, independientemente del tamaño o ubicación de las empresas.

Con esta Oficina, FOES refuerza su papel como referente en digitalización en la provincia de Soria y garantiza que todas las empresas, desde la más pequeña hasta la más grande, cuenten con el apoyo necesario para incorporarse plenamente a la industria 4.0 y afrontar con éxito los retos del siglo XXI.