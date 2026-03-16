La Subdelegación del Gobierno en Soria, la mejor de España en cumplimiento de objetivos en 2025

Lunes, 16 Marzo 2026 14:38

La Subdelegación del Gobierno en Soria se ha situado a la cabeza de la clasificación nacional elaborada por la Dirección General de la Administración General del Estado, tras alcanzar el 100 por ciento de cumplimiento en la evaluación de objetivos correspondiente a 2025.

El informe acredita el pleno grado de ejecución de las metas fijadas para el ejercicio y sitúa a Soria en la primera posición del país.

Este resultado se enmarca en el modelo de Dirección por Objetivos, una forma de organización y gestión que fija metas concretas y medibles para orientar el trabajo de los equipos, coordinar la actividad de las distintas áreas y evaluar después los resultados obtenidos.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, recoge este sistema como uno de los principios de actuación de las administraciones públicas, al vincular la planificación y la dirección por objetivos con el control de la gestión y la evaluación de las políticas públicas.

Con este resultado, la Subdelegación del Gobierno en Soria consolida su compromiso con la mejora continua y con una prestación de servicios centrada en las personas, en línea con el objetivo de que la Administración General del Estado mantenga en todo el territorio una presencia próxima, eficaz y abierta a la ciudadanía.

La evaluación reconoce así el trabajo desarrollado por la Subdelegación del Gobierno en Soria dentro del marco del Plan Estratégico de la AGE en el Territorio 2024-2027, aprobado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Ese documento consolida una forma de trabajo basada en la planificación, la revisión periódica de metas y la orientación del servicio público a resultados útiles para las ciudadanas y ciudadanos.

Objetivos de las distintas áreas

A partir del Plan de Acción de 2025, la Subdelegación del Gobierno en Soria ordenó su actividad junto a las distintas áreas, equipos de trabajo y responsables de servicio para fijar objetivos compartidos y revisar su grado de ejecución de forma periódica.

Entre los objetivos desarrollados durante 2025 figuran el aumento de las salidas del programa La Administración Cerca de Ti, el incremento de la presencia institucional en redes sociales, la reducción del consumo energético y la elaboración de un plan de accesibilidad universal.

A estas metas se suman la capacitación del personal de la Subdelegación en materia de atención al público; la agilización de la grabación de las solicitudes de autorización de extranjería; la reducción del plazo de resolución de los expedientes sancionadores en materia de armas, explosivos, drogas y seguridad ciudadana; el mantenimiento de acciones de mejora continua de la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía, y la consolidación de la planificación y celebración de reuniones de coordinación en los distintos niveles territoriales.

El sistema de evaluación analiza después cada una de estas actuaciones según varios criterios: el grado de cumplimiento alcanzado, su incidencia en el funcionamiento de la Administración y su impacto real sobre la población. Ese análisis posterior permite medir no solo si la actuación se ha ejecutado, sino también su utilidad para mejorar la atención a la ciudadanía y la eficacia de los servicios públicos.

La posición lograda por Soria refleja, por tanto, una forma de trabajo asentada en la coordinación, la definición clara de prioridades y la revisión continua de resultados.

También confirma la capacidad de la subdelegación soriana para avanzar en un modelo de gestión pública que busca una Administración más cercana, más accesible y más útil para el territorio.