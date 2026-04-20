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La cofradía de la Soledad muestra su memoria en exposición conmemorativa

La cofradía de la Virgen de la Soledad de Soria inaugura este lunes la exposición  Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE "Stabat Mater, Memoria viva de una Cofradía”, incluida en el programa para conmemorar su 75º aniversario.

La inauguración se realizará esta tarde, a las ocho, en el Espacio Alameda.

Solamente en este día se podrá contemplar la corona original que luce la Virgen las procesiones de Semana Santa.

La exposición se podrá visitar hasta el 26 de abril en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas

Con más de 500 cofrades, la Soledad es la hermandad más numerosa de la capital y este año celebra su 75 Aniversario por lo que entre los eventos y actos de dicha conmemoración se ha incluido esta muestra expositiva que recopila imágenes y otros elementos destacados de la Cofradía de la Virgen de la Soledad.

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