Todo el voleibol soriano apoya la lucha de Vera contra el cáncer

Domingo, 19 Abril 2026 16:01

Los clubes de voleibol de Soria, Sporting Santo Domingo y Río Duero, han sido uno al mediodía de este domingo en el pabellón de Los Pajaritos para arropar a la jugadora cadete del Sporting, Vera Alonso, afectada por el cáncer.

El polideportivo de Los Pajaritos se ha llenado este domingo de solidaridad para trasladar el apoyo a esta jugadora cadete y a su familia, bajo el lema “Juntos como un equipo contra el cáncer infantil”.

Las jugadoras de los equipos cadetes han realizado un homenaje a Vera luciendo una camiseta común, que ha simbolizado unión de ambos clubes como un único equipo frente a la enfermedad.

Todas ellas han hecho un pasillo a Vera, que ha recibido un ramo de flores y sobre todo el cariño de sus compañeras y de las personas que, en buen número, han decidido apoyar esta causa solidaria.

Además, se han repartido pulseras doradas —color asociado al cáncer infantil— entre deportistas y participantes, reforzando el objetivo principal de la iniciativa: dar visibilidad a esta realidad y mostrar el apoyo colectivo.

En la mesa instalada en el hall del polideportivo se han vendido diferentes objetos, que han permitido conseguir una recaudación de 10.000 euros, que serán donados a la Asociación Española contra el Cáncer de Soria y a la Fundación Ronald McDonald.

Soria, una vez más, ha respondido a una causa solidaria.

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