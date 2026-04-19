La creadora soriana Claudia Nafría estrena "Y usted, ¿Qué desea?" en Vitoria-Gasteiz

Domingo, 19 Abril 2026 13:53

La artista soriana Claudia Nafría forma parte del equipo creativo de "Y usted, ¿Qué desea?», una propuesta escénica contemporánea dirigida por Hannah Whelan que celebrará su estreno absoluto el próximo 23 de abril en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco de Vitoria-Gasteiz.

"Y usted, ¿qué desea?" forma parte del ciclo JIM Aktual, una programación centrada en la creación teatral contemporánea más innovadora.

La iniciativa reúne propuestas vinculadas a nuevas formas de dramaturgia y puesta en escena, con especial atención a los lenguajes más arriesgados del panorama escénico.

El espectáculo, interpretado por Amaia Bono y la propia Nafría, propone un recorrido escénico que combina humor, ironía y poesía para reflexionar sobre el deseo en la sociedad contemporánea. A partir de una situación cotidiana aparentemente sencilla —una interacción frente a un mostrador— la obra despliega un viaje emocional y crítico sobre nuestras decisiones, aspiraciones y contradicciones.

El humor absurdo y la narrativa no lineal articulan una propuesta pensada para público joven y adulto y que está liderada por tres mujeres creadoras: dos intérpretes y una directora.

La pieza nace de un proceso de investigación escénica centrado en activar el pensamiento crítico del público a través de preguntas aparentemente simples como "¿Qué desea?", que se convierten en detonantes de reflexiones sobre el materialismo, la identidad, la libertad de elección o las relaciones humanas.

Asimismo, el espectáculo aborda el deseo a partir de la relación entre dos mujeres como espacio de complicidad, proyección y cuestionamiento de los imaginarios tradicionales sobre por qué se desea a quien se desea y cómo se articula la construcción de ese deseo.

Ficha artística:

Dirección: Hannah Whelan

Intérpretes: Amaia Bono y Claudia Nafría

Texto: creación colectiva