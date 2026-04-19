"Finanzas canallas", un libro con sello soriano para tomar decisiones en microeconomia

Domingo, 19 Abril 2026 08:20

¿Alguna vez has sentido que el dinero se te escapa entre los dedos? ¿Que tu banco habla en chino y Hacienda en marciano? Bienvenido al club. El libro "Finanzas canallas" te ofrece las claves. Y uno de sus autores es el joven soriano´Álvaro Martínez-Marco.

Este libro rompe con todo lo aburrido de las finanzas. Quien busque en él fórmulas imposibles y consejos que solo funcionan si tu nómina es de seis cifras, no las encontrará, pero sí decisiones cotidianas explicadas con gracia, ejemplos reales y un toque canalla que hace que todo cobre sentido.



¿Quieres rentabilidad sin perder el sueño? ¿Inversiones que no requieran un máster? ¿Dejar de una vez por todas de llegar justo a fin de mes? Finanzas canallas brinda al lector los instrumentos financieros necesarios para que cada gota de sudor cuente como si fuera oro líquido.

El libro ha sido escrito por el emprendedor soriano Álvaro Martínez-Maraco y el gestor e inversor Marco Pozzi, que reivindican que la microeconomia no es una disciplina académica incomprensible, sino una herramienta esencial para tomar decisiones financieras sensatas.

Martínez-Marco, experto en dispositivos médicos, farmacoeconomía y estratega en la industria de la salud, estudió Ingeniería Biomédica en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, donde ganó el concurso "Enginy COVID-19" en 2020 con el equipo "Papiro Masks" para un prototipo de mascarillas.

Posteriormente, representó a Cataluña en la final del mundial de biología sintética avanzada.

Ahora combina tecnología y telecomunicaciones para diseñar soluciones que permitan al clínico tener una mejor gestión del paciente.