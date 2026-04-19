Mil quinientas personas marchan para visibilizar labor de Autismo Soria

Domingo, 19 Abril 2026 08:10

Mil quinientas personas han apoyado este sábado la tercera edición de la marcha organizada en Soria para visibilizar la labor de Autismo Soria.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre; la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, la diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, y la concejala de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Soria, Ana Romero, han participado en la marcha, con salida y llegada en la plaza Mariano Granados, tras recorrer un circuito por el paseo del Espolón y el interior de la dehesa.

La marcha, organizada por la Asociación Autismo Soria, ha servido un año más para mostrar apoyo y visibilizar la labor que realiza esta asociación, que acompaña ya a más de 160 personas y familias en la provincia.

La recaudación de esta edición se destinará a equipar un nuevo espacio cedido en el Hospital Virgen del Mirón, con el fin de mejorar la atención a las personas con autismo.

“Ni manías, ni rarezas, ni falta de educación. Son señales de una forma diferente de procesar la realidad. Si no entiendes por qué alguien evita tu mirada o se angustia ante un cambio de planes, no juzgues. Escucha, respeta y apoya”, ha reclamado la asociación Autismo Soria.

Las personas con autismo pueden actuar de forma diferente en situaciones cotidianas, pero no necesitan tu juicio, necesitan tu comprensión, ha reiterado.

Se estima que siete millones de personas en Europa son autistas, 500.000 de las cuales residen en nuestro país.

A menudo se las describe como personas con una “discapacidad invisible”, pero las barreras a las que se enfrentan son muy reales: discriminación en todos los ámbitos de la vida, falta de apoyos adecuados, servicios inaccesibles, prejuicios… según ha resaltado el manifiesto leído antes de emprender la marcha.

“Con demasiada frecuencia, las personas autistas siguen sin ser vistas, sin ser escuchadas y sin ser tenidas en cuenta en las políticas y prácticas a nivel europeo, nacional y regional. Por ello, este 2026 seguimos reclamando junto a Autismo Europa que las personas autistas sean vistas y reconocidas como titulares de derechos, ciudadanas y contribuyentes. Es decir, que las personas encargadas de la toma de decisiones políticas tengan en cuenta sus prioridades en la siguiente fase de la Estrategia Europea sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, ha pedido.