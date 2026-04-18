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El barrio del Calaverón vuelve a celebrar el Día de la Comunidad

El barrio del Calaverón, de Soria, volverá un año más a celebrar el Día de Castilla y León con un programa festivo en el que ha  incluido una novedad.

Este año como novedad la asociación de vecinos del Calaverón organizará una exposición de trajes regionales en el Espacio Santa Clara desde el 19 de abril al 4 de mayo.

La citada asociación, como en otras ediciones, invitará a las 12:00 horas del próximo 23 de abril a moscatel y pastas a las personas que se acerquen hasta el parque de Santa Clara.

La jornada estará amenizada por la charanga "La que has liao"y está previsto sortear un traje de piñorra completo (a 2 euros, papeleta).

Además, el programa recoge juegos de tanquilla y bolos así como que tres bares del barrio obsequiarán con migas a los asistentes.

 

 

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