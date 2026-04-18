Ruta por Soria para celebrar 80 aniversario de la Vespa

Sábado, 18 Abril 2026 13:46

Con motivo del 80.º aniversario de la presentación de la Vespa en abril de 1946 y convencidos del mucho atractivo que para los propietarios y aficionados a la intemporal moto pueden tener las desiertas carreteras y el encanto turístico, paisajístico y gastronómico de Soria los conocidos aficionados sorianos Carmelo García, Alejandro Castillo, Javier Martínez y Miguel Pelayo proponen una ruta por la provincia y sus paisajes denominada Soria en Vespa y que tendrá lugar los próximos 8, 9 y 10 de mayo.

El encuentro servirá, además, como homenaje a aquellos sorianos usuarios y pioneros de la moto Vespa que, ya en 1957, fundaron el Vespa Club de Soria, para el disfrute de aquellas motos que ya se fabricaban en España desde 1953 y eran símbolos, entonces y ahora, de refinado estilo.

Se rendirá tributo a grandes pioneros de la vespa como Javier Megino Iturbe y Miguel Ciriano Megino y, muy especialmente, a Dña. Carmen de la Mata Alarcón, mujer a punto de cumplir cien años y siempre adelantada a su tiempo que hizo de la Vespa todo un emblema de modernidad y viajó en ella por toda España, incluida una Vuelta a España para Vespas.

Las actividades comenzarán el viernes 8 a las 18:00 con el Acto de Homenaje a los pioneros de las vespas y continuarán con una visita al histórico Instituto Antonio Machado y una Cena con especialidades sorianas en el restaurante Santo Domingo.

El sábado 9 de mayo las vespas quedarán estacionadas en la Plaza Mayor de Soria entre las 10 y las 11 para, a continuación, salir dirección Almajano, Los Villares, La Rubia, Portelárbol, Matute de la Sierra, Casa Fuerte de San Gregorio, Rollamienta y Valdeavellano de Tera, donde recibirán unas migas pastoriles, cortesía de su Ayuntamiento.

Continuará la ruta por Molinos de Razón, Sotillo del Rincón, El Royo, Derroñadas, Langosto, Hinojosa de la Sierra y Garray, donde se comerá en el Restaurante Goyo y, después, se visitará el yacimiento arqueológico de Numancia. La cena y entrega de trofeos se llevará a cabo en el Restaurante Cine Rex.

El domingo 10 de mayo las vespas se concentrarán a las 10:30: en la Plaza Mayor y a las 11 saldrán para visitar la ermita de San Saturio y continuarán ruta por los verdes trigales sorianos que transcurrirá por los pueblos de Alconaba, Aldealafuente, Ribarroya, Tardajos de Duero y Los Rábanos, para finalizar con una comida de clausura en el Camping Fuente de la Teja de Soria.