Hitos y nombres propios en medio siglo de Coral de Soria

Sábado, 18 Abril 2026 09:16

La Coral de Soria celebrará el próximo 9 de mayo, con un concierto dentro del XIV Festival de Canto Coral de Soria,, sus 50 años de trayectoria musical. Cinco décadas han dado para mucho esta agrupación musical, que tiene sus hitos y sus nombres propios.

Mª Ángeles Sanz Tello fue una de los socios que firmaron la primera acta de fundación de la Coral y hoy en día sigue cantando en ella. Fernando de la Iglesia también es socio de la Coral desde los primeros años y ha seguido acudiendo a los ensayos y conciertos desde entonces. Mª José Gómez, también es otra de las coralistas más veteranas

La Coral de Soria actual está formada por 64 miembros, distribuidos en las cuatro voces de sopranos, contraltos, tenores y bajos, que son los necesarios para cubrir los amplios repertorios que abarca, desde la música clásica religiosa y profana, a la ópera, la zarzuela, el folk, el pop o el rock.

Su bagaje está compuesto por los cientos de conciertos en auditorios, así como en ceremonias civiles y religiosas, compartiendo festivales y encuentros corales, organizando actividades y realizando cursos de técnica coral, promoviendo el gusto y la afición por la música coral, con la participación activa en la vida cultural de Soria, que, a lo largo de sus cincuenta años de existencia, han efectuado los cerca de trescientos socios, que han actuado desde su fundación en 1976.

Fue en octubre de aquel año, cuando un pequeño grupo de entusiastas que habían participado en otras corales ya desaparecidas, se agruparon bajo la dirección del Padre Escolapio José Pau Meler, actuando por primera vez en la Nochebuena de ese 1976, en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, siguiendo al año siguiente con diferentes actuaciones en la capital, culminando con la interpretación de la misa en el Pontifical del día de San Saturio en la Concatedral de San Pedro.

Su primera actuación fuera de la capital fue en el Teatro Calderón de Almazán, con motivo del Día Universal del Ahorro.

Según reflejó su primer presidente, Manuel Seseña, los veinticinco miembros de la Coral realizaron un concierto ante “un nutrido grupo de quince personas. Éramos en el escenario más que en el patio de butacas”.

La Coral siguió creciendo, tanto en componentes como en actuaciones, por lo que, para gestionar su actividad, en 1982 se constituyó la Asociación Cultural Musical “Coral de Soria”, con un ámbito territorial de acción nacional, según su acta fundacional.

Directores

Varios han sido los directores de la Coral a lo largo de estos cincuenta años.

El fundador y primer director de la Coral fue el padre escolapio José Pau Meler, quien estuvo al frente desde 1976, hasta octubre de 1988, en que, por enfermedad, tuvo que retirarse.

Le sucedió Jesús César Barriales, formado en el Conservatorio de León, hasta enero de 1996, en que se hizo cargo durante dos años Tomás Domingo Segarra, profesor de música y artes escénicas.

Tras este periodo, y solo con alguna dirección puntual de Jorge Jiménez, se produjo un parón de la actividad, de otros dos años, manteniéndose prácticamente sin ensayos, descartando conciertos y sin recibir subvenciones, reduciéndose el número de componentes de cincuenta a veinticinco.

El nombramiento como directora de Sara Jimeno Ruíz , profesora del Conservatorio de Soria, en octubre de 1999, y el refuerzo de Marta López Condado, en 2001, como subdirectora artística, supuso la vuelta a la normalidad.

El equipo se remodeló en noviembre de 2002, accediendo a la dirección Marta López Condado y nombrando a María de la Iglesia Mata, como subdirectora

artística, manteniéndose ambas hasta mayo de 2004, en que se nombró, sucesivamente, y con algunos periodos de inactividad, a Carlos Garcés Fuentelsaz, Carolina Sanz Sanz e Igor Escudero.

La estabilidad llegó de la mano de Marta López Condado, quien con un amplio y sólido curriculum de titulación en dirección de coro y orquesta, así como de canto, nuevamente se hizo cargo de la Coral, manteniéndose, fielmente, hasta la actualidad.

Presidentes

Por otra parte, desde que la Coral se constituyó como asociación, su presidente fue Manuel Seseña, desde 1982 hasta 2001, excepto un breve periodo de tiempo de un año entremedias, de Fernando de la Iglesia, quien volvió a retomar el cargo desde 2001 hasta 2009.

A partir de entonces, se hizo cargo Pablo Sanz Calonge, durante dos años, Luis Guerrero García, durante uno, Fernando de la Iglesia nuevamente durante dos, para retomarlo Pablo Sanz Calonge, desde febrero de 2014 hasta principios de 2024, en que fue sustituido por María de Mesa, para, posteriormente, a principios de 2026, hacerse cargo Nacho García Ruiz

Conciertos

A lo largo de su dilatada trayectoria, la Coral ha ofrecido innumerables conciertos en múltiples escenarios: en la “Cova” y Basílica de la Santina de Covadonga; en la Casa Regional de Soria de Barcelona, con motivo de su inauguración, así como en las Casas regionales de Madrid y Bilbao, de las que es “Socio de Honor”; ha intervenido en los Otoños Polifónicos de Aranda de Duero y Miranda de Ebro, en los Conciertos Didácticos celebrados en el Palacio de la Audiencia, en la Clausura del IX Centenario de la Restauración de la Diócesis de Osma-Soria, y en el concierto del VIII Aniversario de la Aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Ha cantado en varias ediciones el Pregón de Semana Santa, y participa cada año en el “Otoño Musical Soriano” y en “Sorianos en el escenario”, entre otras celebraciones.

Por su complejidad, destacan conciertos como el de 2009, colaborando con la “Coral Polifónica de Almazán”, en el estreno mundial de la Ópera “Pedro I el Cruel” de Igor Escudero. En 2013 realizó varios conciertos participativos con la obra Carmina Burana, de Carl Orff. Dentro del VI Festival de canto coral “Ciudad de Soria”, en 2016, interpretó el “Gloria” de Vivaldi. En 2022, obtuvo un gran éxito con la obra “Requiem KW 626” de W. A. Mozart, acompañada por la Sociedad Musical Haydn Haendel y ofreció en Santa María de Huerta el concierto “La vuelta al mundo en 80 minutos”. En 2023 acompañó a Carlos Núñez en el concierto celebrado en Garray.

En 2024, interpretó junto a la soriana, Ana María Ramos, “Un paseo por la Zarzuela” y en 2025 recorrió varios escenarios de Castilla y León, con conciertos sobre los poemas de Pedro Casaldáliga, estrenando las obras musicalizadas por Luis Elizalde y el compositor soriano, Jesús Moreno.

Ha estrenado obras del folklore soriano, culminando con la grabación de 2 CD, con más de 40 canciones sanjuaneras junto a la Banda Municipal de Soria, patrocinados por el Ayuntamiento de Soria, inaugurando así, el auditorio Odón Alonso del centro Cultural del Palacio de la Audiencia.

Además de realizar su propia actividad, la Coral de Soria, es miembro cofundador de la Federación de Coros de Soria, de la Federación Coral de Castilla y León, de la Confederación Coral Española y de “Europa Cantat”.

Festival

Desde el año 2010, viene organizando el “Festival de Canto Coral Ciudad de Soria”, que va a celebrar en 2026 su XIV edición. También organiza el Intercambio Coral de Otoño, cantando con coros de otros lugares y une a todos los grupos corales de la ciudad para dar comienzo a la Navidad todos los años con el “Saluda navideño”.

En el año 2011, se fundó el coro infantil-juvenil “Voces Blancas de la coral de Soria”, formada por niños de 7 a 17 años, siendo desde el 2021, una sección más de la “Asociación Cultural Coral de Soria”, también bajo la dirección de Marta López Condado. Su calidad ha propiciado su participación en todas las ediciones del Maratón Musical Soriano y en distintos conciertos benéficos para Manos Unidas, para la Asociación Autismo Soria, para la Asociación Alzheimer-Soria, y para la Asociación “Amigos del Padre Olarán”. Destacables son el concierto en el Teatro Monumental de Madrid, y los intercambios con coros de Segovia, Burgos, Logroño y Valladolid, entre otros. En estos años, ha actuado en diversos Festivales de Coros Infantiles, incluida una colaboración con “Los Chicos del Coro” y ha cantado en numerosas ocasiones junto a la Coral de Soria en sus conciertos y festivales.

En otro orden de cosas, y como fruto de una preocupación por una formación musical adecuada, la mayoría de los integrantes de la Coral ha participado en Cursos de Técnica Vocal, dirigidos por los profesores Dante Andreo, Marcos Vega, Antonio Barranco, Víctor Galván, Fernando Escudero, Maddalen Dorronsoro y Marta López Condado.

En resumen, cincuenta años de labor musical, con mucha afición y dedicación, intentando transmitir al público, en todo momento, su entusiasmo y su buen hacer.