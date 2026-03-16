Adolfo Sainz seguirá un quinto mandato al frente del Círculo Amistad Numancia

Lunes, 16 Marzo 2026 11:16

Adolfo Sainz seguirá un mandato más al frente del Círculo Amistad Numancia tras ser ratificado por unanimidad en la asamblea anual de socios.

En la Asamblea anual de Socios del Círculo Amistad Numancia celebrada en la mañana de ayer, día 15, se ratificó por unanimidad de todos los numerosos presentes a Adolfo Sainz Ruiz como presidente en su quinto mandato.

Desde abril del año 2009 que tomó posesión de su cargo por fallecimiento del presidente anterior, Sainz ocupa la presidencia de esta Institución de más de 175 años de historia.

En la asamblea se aprobó la liquidación de las cuentas del año pasado y se aprobó el presupuesto de la Institución para este año y se reconoció a los socios Ulpiano Laguna Muñoz como socio más antiguo, a Jesús Esteban Muñoz Romera como socio que cumple 50 años y a María Paz Muñoz Álvarez como socia más antigua.