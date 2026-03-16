Uno de los cinco procuradores por Soria se estrenará en nuevo Parlamento regional

Lunes, 16 Marzo 2026 09:53

De los cinco nuevos procuradores por Soria, en principio sólo uno se estrenará en el Parlamento regional. Podrían ser dos si Soria vuelve a estar representada en el futuro Ejecutivo de Fernández Mañueco.

Miguel Contreras Martínez, actual alcalde de Villasayas, ha conseguido acta de procurador por la candidatura de Vox. Empresario y agricultor, ha mejorado los resultados que el partido de Santiago Abascal consiguió en Soria en las autonómicas de 2022.

Contreras ha recibido con satisfacción el logro y ha avanzado que luchará por Soria y sus ciudadanos, para que en Castilla y León tengan la representación “que merecemos”.

La candidatura encabezada por Contreras ha logrado el 15,85 por ciento de los votos hasta los 6.972 sufragios, lo que ha supuesto un crecimiento del 4,41 por ciento respecto a 2022.

El PSOE, el partido más votado en las autonómicas en Soria, ha conseguido dos procuradores, y los dos ya conocen el funcionamiento del Parlamento regional.

Carlos Martínez Mínguez (Soria,1973), que ha señalado que renunciará a la alcaldía de Soria cuando tome posesión del acta de procurador, ya fue procurador egional por Soria en las Cortes regionales entre 2003-2007, responsabilidad que compatibilizó con la portavocía del PSOE en el Ayuntamiento de Soria, entonces en la oposición.

El segundo representante socialista en las Cortes regionales en la próxima legislatura será Esther Pérez (Soria, 1974), actual portavoz del grupo socialista en la Diputación provincial y que también cuenta con experiencia en el Parlamento regional hace una década.

Diplomada en Ingeniera Técnica Agrícola y Graduada en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural por la Universidad de Valladolid, tiene un Máster en Estudios de Género y Políticas de Igualdad.

El único procurador que ha conseguido el PP por Soria será en principio para su cabeza de lista, Rocío Lucas, consejera de Educación en la legislatura que se ha dado por terminada.

Lucas renunció a su acta de procuradora para centrarse en las responsabilidades de la Consejería de Educación, lo que permitió que el el PP soriano contará con voz propia en el Parlamento regional de la mano del procurador Pedro Antonio Heras.

Habrá que esperar unos días, o semanas, para confirmar si se vuelve a reproducir esta situación. En caso de renuncia al acta de procurador, entraría José Damián Ferrero, concejal del PP en el Ayuntamiento de Soria, y que se estrenaría en el cargo.

Soria ¡Ya! ha sido la más perjudicada por los resultados de las elecciones autonómicas, al perder dos de sus tres procuradores de la pasada legislatura. El único acta de procurador para la nueva legislatura será recogido por Ángel Ceña, que fue portavoz de Soria ¡Ya! en la pasada legislatura.

Ceña (Soria, 1967) es licenciado en Derecho y en Historia por la Universidad de Valladolid.

Es funcionario del Cuerpo Superior de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León. Presta sus servicios en dicha administración desde 1992.