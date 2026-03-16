Inauguración de exposición del XVIII concurso de fotografías de Semana Santa en Soria

Lunes, 16 Marzo 2026 08:48

La Junta General de Cofradías de Soria inaugura el próximo 17 de marzo la exposición del XVIII concurso de fotografías de Semana Santa.

La exposición está incluida dentro de la actividades previstas para la Cuaresma de este año.

La inauguración se realizará este martes, a las 19:00 horas, en el centro cultural Palacio de la Audiencia.

Seguidamente se procederá al fallo del jurado.

La muestra se podrá visitar hasta el 4 de abril, incluido, en horarios de 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas