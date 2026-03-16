Jornada de información y sensibilización en Soria sobre trastorno por déficit de atención

Lunes, 16 Marzo 2026 08:35

Con el lema “La Voz del TDAH en Soria comienza hoy”, el próximo sábado, 21 de marzo, a partir de las 9:30 horas de la mañana, se desarrrollará en Soria una jornada informativa y de sensibilización sobre el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, TDAH.

Será en el salón de actos del Centro Cultural Gaya Nuño de la capital soriana, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad.

Es una jornada abierta y gratuita dirigida a cualquier persona interesada en conocer más sobre el trastorno: padres, familiares, personas con TDAH, profesionales de los ámbitos sanitario, educativo, social o de la justicia y personas interesadas.

Los ponentes de la jornada son profesionales y voluntarios que conocen bien el trastorno y que desempeñan su trabajo en varias asociaciones de otras provincias de Castilla y León.

Se hablará de las características básicas del trastorno, de su impacto en niños, adolescentes y adultos, de la importancia de las emociones o de la necesidad de asociarse y cómo formar una asociación.

FACYL-TDAH integra a todas las asociaciones de ayuda al TDAH que actualmente existen en Castilla y León: nueve asociaciones y una delegación, repartidas por las provincias de León (en León y Ponferrada), Zamora, Salamanca, Ávila, Burgos (en Burgos y Miranda de Ebro), Palencia (en Palencia y en la Montaña Palentina) y Valladolid.

Es deseo de la Federación y de sus asociaciones realizar actividades de información y sensibilización en todo el territorio de Castilla y León, particularmente en las provincias donde aún no hay asociación.

Recientemente se realizó la misma jornada en Segovia con amplia participación de personas interesadas.

Ahora FACYL se acerca hasta Soria para realizar la misma actividad y dar cobertura a la nueva asociación formada en la ciudad recientemente.

Para María Teresa García Bravo, presidenta de FACYL -TDAH “realizar esta jornada en Soria es muy necesario para sensibilizar sobre la realidad del trastorno y dar cobertura a la recientemente constituida asociación de apoyo al TDAH en Soria, ASOTDAH. Queremos avanzar en conseguir que FACYL tenga representación en todo el territorio de Castilla y León”.

Para llegar al mayor número de personas y familias interesadas, la Federación solicita la colaboración y el apoyo de todas las personas, instituciones y entidades relacionadas con el TDAH: SACYL y médicos de atención primaria y del servicio de psiquiatría, pediatría y neurología; Dirección Provincial de Educación a través de sus equipos de orientación y el conjunto de los docentes; Gerencia de Servicios Sociales y profesionales de los CEAS; asociaciones de padres y madres de alumnos, otras entidades sociales y cualquier persona que pueda colaborar en difundir la iniciativa.