La Cofradía de la Oración en el Huerto presenta el libro que conmemora su 75 aniversario

Lunes, 16 Marzo 2026 08:27

La Cofradía de la Oración en el Huerto presenta esta tarde del lunes su libro “Getsemaní, la noche que nos une: 75 años de Fe y Oración”.

La Cofradía tendrá la presentación oficial de su libro “Getsemaní, la noche que nos une: 75 años de Fe y Oración”, una obra que se enmarca dentro de los actos conmemorativos de su 75 aniversario y que recoge la historia, evolución y legado espiritual de la hermandad a lo largo de tres cuartos de siglo.

El acto tendrá lugar hoy lunes, 16 de marzo, a las 20:00 horas, en el Salón de Actos del Centro Cultural Gaya Nuño, en Soria.

El volumen, de 304 páginas y más de 250 fotografías, es fruto de un exhaustivo trabajo de investigación y recopilación histórica.

La publicación no solo repasa la trayectoria de la Cofradía desde su fundación, sino que amplía la mirada hasta la Soria de 1670, profundizando en los orígenes de la devoción y en la tradición procesional vinculada a la Oración en el Huerto.

El Capitulo 2 incluye además el hallazgo de un manuscrito en la biblioteca local que documenta la existencia de un Paso de la Oración en el Huerto en esa fecha, ofreciendo un testimonio directo de su recorrido por las calles de la ciudad y rescatando una pieza clave de la memoria histórica soriana.

Durante la presentación intervendrá el Hermano Mayor Adrián del Amo y José Damián Ferrero Monge, autor de este capítulo del libro, quien trasladará a los asistentes a la Soria de finales del siglo XVII para desvelar los antecedentes históricos del antiguo paso de la Oración en el Huerto que ya procesionaba por las calles de la ciudad, rescatando así una parte esencial de la memoria colectiva.

La edición del libro ha sido posible gracias a la colaboración de la Diputación en su impresión, cuyo respaldo ha permitido que esta obra conmemorativa vea la luz en el marco de una fecha tan señalada para la hermandad.

En esta obra ha trabajado en el diseño y como fotógrafa la artista soriana Sara Roncal Ruiz, junto a otros fotógrafos que también han aportado su talento y su particular mirada para enriquecer el contenido gráfico de la publicación, contribuyendo así a construir un testimonio visual de gran valor documental y artístico.

La publicación constituye uno de los actos centrales del programa conmemorativo del 75 aniversario y supone un homenaje a la fe, la oración y la unión que han mantenido viva esta tradición durante décadas.

La Cofradía invita a hermanos, fieles y ciudadanos a participar en este acto cultural y conmemorativo, concebido como un espacio de encuentro y memoria.