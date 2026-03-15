Soria ¡Ya! reforzará su proyecto político tras reflexión sobre resultados

Domingo, 15 Marzo 2026 23:20

El candidato de Soria ¡YA! a las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, ha agradecido esta noche del domingo el apoyo recibido por la formación en las elecciones autonómicas, en las que Soria ¡Ya! ha obtenido el 19,87 por ciento del total de los votos y un procurador en las Cortes de Castilla y León.

Ceña ha atendido a los medios en la sede de Soria ¡Ya!, acompañado por los candidatos y miembros de la formación.

El candidato ha comenzado su intervención agradeciendo el respaldo recibido por parte de los sorianos y la confianza depositada en el proyecto de Soria ¡Ya!.

Ceña ha señalado que la formación recibe el resultado con respeto y responsabilidad y que será necesario analizar con serenidad los factores que han podido influir en el resultado electoral.

El candidato ha reconocido que competir con los grandes partidos tradicionales supone un desafío especialmente exigente para una fuerza política nacida de la sociedad civil y con un recorrido institucional relativamente reciente.

En este sentido, ha indicado que se abre un periodo de reflexión para analizar el resultado y reforzar el proyecto político de Soria ¡YA!.

Ceña ha subrayado que el proyecto mantiene pleno sentido porque los problemas estructurales de la provincia siguen presentes, como la despoblación, la falta de oportunidades o los desequilibrios territoriales.

Asimismo, ha reafirmado que Soria ¡Ya! seguirá defendiendo los intereses de la provincia desde las instituciones y continuará trabajando para que los problemas de Soria sigan presentes en la agenda política de Castilla y León.