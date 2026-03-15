El PSOE consigue ser la fuerza política más votada, en detrimento de Soria ¡Ya!

Domingo, 15 Marzo 2026 23:12

El PSOE de Carlos Martínez ha sido la fuerza política más votada en las autonómicas de 2026, recuperando parte del apoyo perdido en los comicios de 2022, a manos de Soria ¡Ya!.

La aventura política de Soria ¡Ya! nació como movimiento ciudadano, alimentado por la sensación de que la España interior se desangra y en especial la provincia más despoblada de España.

En 2022, su salto a la política fue todo un triunfo sin paliativos.

El resultado del movimiento ciudadano sorprendió a más de uno por su contundencia. Ni más ni menos que casi la mitad de la provincia eligió Soria ¡Ya! (42,57 por ciento), lo que le dio la oportunidad de hacerse con tres de los cinco escaños, por lo que PP y PSOE se tuvieron que 'contentar' con un procurador cada uno.

Cuatro años después, todos los partidos políticos, en especial PP, PSOE y Vox, miraban a Soria ¡Ya! para restarle apoyos en su beneficio.

El PSOE de Carlos Martínez ha recuperado parte del voto perdido en 2022. Ha sido la fuerza política más votada en la provincia, al 96,89 por ciento, con 14.066 apoyos (32,03 por ciento del escrutinio).

El Partido Popular ha sido la segunda fuerza política más votada, con 12.643 votos (28,79 por ciento) y Soria ¡Ya! ha tercera, con 8.728 votos (19,87 por ciento).

Vox ha obtenido el quinto procurador por la provincia, con 6.972 votos al 96,89 por ciento del escrutinio (15,87 por ciento).