Sin incidencias destacadas y con mayor participación se abre jornada electoral en Soria

Domingo, 15 Marzo 2026 14:21

Sin incidencias reseñables se han constituido las mesas electorales en Soria. La participación de electorado era mayor que en los últimos comicios.

Las 4.470 mesas electorales en Castilla y León han quedado constitutidas a las 9.40 horas, el cien por cien de las dispuestas en los 2.910 locales abiertos para las elecciones autonómicas de este domingo en Castilla y León, y se ha hecho “sin incidencias reseñables», según ha señalado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en su comparecencia.

En tres municipios de Burgos y otros tantos de Soria han tenido que constituirse las mesas con ciudadanos de otros municipios porque no había ciudadanos suficientes para constituirlas.

En concreto, en Soria ha ocurrido en Herrera de Soria, Villanueva de Gormaz y Escobosa de Almazán.

González Gago ha explicado que a los miembros que se han desplazado a esos municipios para presidir las mesas se les facilitará el transporte para que puedan volver a sus localidades de origen para ejercer el derecho a voto.

Además, en Fuentes de Magaña, en la comarca soriana de Tierras Altas, a primera hora no había llegado el censo electoral, e inmediatamente se le han remitido por correo electrónico, con lo que la mesa ya funcionado con normalidad.

En San Leonardo de Yagüe, un miembro de la mesa tenía discapacidad auditiva y se le ha prestado asistencia para poder ejercer esa labor con un intérprete de lengua de signos.

En Soria capital, en una de las mesas electorales de la Diputación de Soria, uno de los vocales electos ha rechazado asumir la responsabilidad alegando que no sabía leer ni escribir, lo que ha sido recogido en el correspondiente acta.

En una mesa electoral del colegio Infantes de Lara, las colas se han convertido en tónica general durante la mañana, debido a la lentitud en el ejercicio del derecho al voto.

En cuanto a partidos políticos, Vox ha recurrido a jóvenes llegados desde Barcelona para realizar la función de interventores.

Participación

La participación en los comicios de Castilla y León de este domingo 15 de marzo se ha situado en el 12,63 por ciento con datos de las 11.30 horas y aportados por el cien por cien de las 4.470 mesas, 1,33 puntos más que hace cuatro años, en 2022, de acuerdo a los datos facilitados por la directora de Relaciones Institucionales de la Junta, Ruth Andérez.

La participación se ha situado en el 13,80 por ciento en Soria a las 11.30 horas, 1,6 puntos porcentuales más que en el 2022.