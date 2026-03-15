Martínez anima a los ciudadanos a "alzar la voz" para visibilizar autonomía

Domingo, 15 Marzo 2026 14:13

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a presidir la Junta de Castilla y León por ese partido, Carlos Martínez, ha ejercido su derecho al voto, en torno a las diez y media de la mañana en el colegio Fuente del Rey, situado en la calle Valonsadero.

Martínez ha animado animado a los ciudadanos a “alzar la voz” para hacer visible a esa autonomía a través de las urnas, y ha confiado en ser la fuerza más votada y dar un vuelco a la comunidad.

Tras depositar su papeleta, Martínez ha destacado la importancia de este jornada en el que la ciudadanía es protagonista.

El candidato socialista se ha mostrado esperanzador en su objetivo de lograr ser la fuerza más votada en Castilla y León porque han trabajado “para gobernar y dar ese vuelco a una comunidad tras 43 años bajo el gobierno de la derecha”.

Este deseado resultado electoral favorable supondría además, según Martínez, “un revulsivo para el partido también a nivel nacional y un triunfo del progresismo en España”.