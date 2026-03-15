Ceña confía en que Soria ¡Ya! pueda seguir contando con confianza de electores

Domingo, 15 Marzo 2026 14:11

El cabeza de lista de Soria Ya a las elecciones de Castilla y León, Ángel Ceña, ha mostrado su confianza en que su formación política pueda revalidar los tres escaños que consiguió en los comicios de 2022.

Ceña ha votado este domingo a las 9.45 horas en el CIFP Pico Frentes de Soria.

Ceña ha sido el más madrugador de los candidatos sorianos en acudir al colegio electoral, donde ha insistido en que “no hay nada decidido todavía” y ha animado a la población a «salir a votar» porque «para que las cosas cambien hay que votar diferente».

El candidato sorianista ha reconocido la ilusión y esperanza con la que encara esta jornada electoral ante la posibilidad de revalidar los tres escaños conseguidos en las últimas elecciones autonómicas, en la que Soria ¡Ya! se convirtió en el auténtico protagonista de los comicioes de 2022, al conseguir tres de los cinco escaños en liza, lo que no entraba en ninguna de las encuestas.