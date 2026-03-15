Serrano llama a participación para "llenar las urnas" y decidir "con libertad" futuro de Castilla y León

Domingo, 15 Marzo 2026 13:58

El presidente del Partido Popular de Soria, Benito Serrano, ha realizado en la jornada electoral este domingo un llamamiento a todos los sorianos para que acudan a votar, recordando que “la participación es la base de la democracia” y subrayando que Castilla y León “merece seguir avanzando con responsabilidad, trabajo y compromiso”.

Serrano ha animado a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto y a decidir con libertad el futuro de la Comunidad y de la provincia.

“Hoy queremos hacer un llamamiento a todos los sorianos para que participen, para que llenen las urnas y ejerzan su derecho al voto. La participación es la base de la democracia y es importante que cada ciudadano acuda a votar y decida con libertad y con cabeza el futuro de nuestra tierra”, ha señalado.

Asimismo, ha insistido en la importancia de continuar avanzando con estabilidad y compromiso con el territorio.

“Castilla y León merece seguir avanzando con responsabilidad, con trabajo y con compromiso. Compromiso con la educación, con nuestro medio rural y con generar oportunidades para todos. Ese es el camino que hemos defendido y que queremos seguir construyendo entre todos”, ha afirmado.

En este sentido, Serrano ha recordado que en esta jornada electoral están llamados a votar 2.097.768 ciudadanos en Castilla y León, de los cuales 76.573 pertenecen a la provincia de Soria.

Tras una campaña intensa, ha señalado que “hoy es el momento de que hablen los ciudadanos” y ha reiterado que la Castilla y León y la provincia “se juegan seguir avanzando con responsabilidad, trabajo y estabilidad”.

Serrano también ha querido agradecer a los medios de comunicación su labor informativa durante toda la campaña electoral y ha deseado a todos los ciudadanos “un feliz día de elecciones”.

Ha estado acompañado de Rocío Lucas y Damián Ferrero, número 1 y 2, respectivamente, en la candidatura popular, quienes han señalado que la participación ha subido ligeramente respecto a las últimas elecciones autonómicas.

Asimismo, se ha agradecido a todas las personas que hacen posible que esta jornada transcurra sin incidencias.