Palmarés de la novena edición del festival MujerDoc
Dos semanas de proyecciones y actividades paralelas de la IX edición de mujerDOC Festival Internacional de Cine Documental Feminista. organizado por Mujeres del Mundo y el Ayuntamiento de Soria, han finalizado este sábado, con su correspondiente palmarés.
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Fotografía. Rakel Karo
El Festival ha cerrado esta edición con la entrega de premios y la actuación de La Bien Querida en el Palacio de la Audiencia y la posterior sesión de Sariigüeia DJ en el Casino.
Las películas de la Sección A Concurso podrán verse en unos días en FILMIN durante dos semanas.
Palmarés de la IX edición
El jurado de la IX edición del festival compuesto por Fer Cravajal Alpízar, Marianela Vega Oroza, Cristina Ortega Blanco, Celia de Coca y Martha Clarissa Hernández Chávez han decidido otorgar los siguientes premios:
Tres menciones especiales
MENCIÓN ESPECIAL CORTOMETRAJE Y PREMIO ESPECIAL DE LA SEMANA DE CINE DE CUELLAR dotado con 400 euros y Trofeo
Naaz. Bakhtawar Tagar. EEUU/USA. 2025. 14 min.
MENCIÓN ESPECIAL A LARGOMETRAJE, dotado con Trofeo
Kick off. Roser Corella Perelló, Stefano Obino. Alemania/Germany, España/Spain. 2025. 67 min.
MENCIÓN ESPECIAL MEJOR DIRECTORA, dotado con Trofeo
Abortion dream team. Karolina Lucyna Domagalska. Polonia/Poland. 2024. .
PREMIOS
PREMIO ESPECIAL MEJOR DIRECTORA CIMA, difusión y un año de socia en la Asociación de mujeres cineastas y de los medios audiovisuales y Trofeo
Orain zer. Ainhoa Urgoitia Santamaría. España/Spain. 2025. 14 min.
PREMIO MEJOR CORTOMETRAJE, dotado con 1.000 euros (Ayuntamiento de Soria) y TROFEO
Lion's wrinkle and Crow's feet. Juliette Léonard. Bélgica/Belgium. 2024. 24 min.
PREMIO MEJOR LARGO METRAJE, dotado con 2.000 euros (Ayuntamiento de Soria) y TROFEO
Comparsa. Vickie Curtis, Doug Anderson. Guatemala, EEUU/USA. 2025. 79 min.
PREMIO MEJOR MUJER dotado de 3.000 euros (Ayuntamiento de Soria) EXAEQUO Y TROFEO
Sisters. Julia Zahar. Francia/France. 2025. 60 min.
Les dames blanches. Camille Ghekiere. Bélgica/Belgium. 2024. 62 min.