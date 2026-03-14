Palmarés de la novena edición del festival MujerDoc

Sábado, 14 Marzo 2026 22:29

Dos semanas de proyecciones y actividades paralelas de la IX edición de mujerDOC Festival Internacional de Cine Documental Feminista. organizado por Mujeres del Mundo y el Ayuntamiento de Soria, han finalizado este sábado, con su correspondiente palmarés.

Fotografía. Rakel Karo

El Festival ha cerrado esta edición con la entrega de premios y la actuación de La Bien Querida en el Palacio de la Audiencia y la posterior sesión de Sariigüeia DJ en el Casino.

Las películas de la Sección A Concurso podrán verse en unos días en FILMIN durante dos semanas.

Palmarés de la IX edición

El jurado de la IX edición del festival compuesto por Fer Cravajal Alpízar, Marianela Vega Oroza, Cristina Ortega Blanco, Celia de Coca y Martha Clarissa Hernández Chávez han decidido otorgar los siguientes premios:

Tres menciones especiales

MENCIÓN ESPECIAL CORTOMETRAJE Y PREMIO ESPECIAL DE LA SEMANA DE CINE DE CUELLAR dotado con 400 euros y Trofeo

Naaz. Bakhtawar Tagar. EEUU/USA. 2025. 14 min.

MENCIÓN ESPECIAL A LARGOMETRAJE, dotado con Trofeo

Kick off. Roser Corella Perelló, Stefano Obino. Alemania/Germany, España/Spain. 2025. 67 min.

MENCIÓN ESPECIAL MEJOR DIRECTORA, dotado con Trofeo

Abortion dream team. Karolina Lucyna Domagalska. Polonia/Poland. 2024. .

PREMIOS

PREMIO ESPECIAL MEJOR DIRECTORA CIMA, difusión y un año de socia en la Asociación de mujeres cineastas y de los medios audiovisuales y Trofeo

Orain zer. Ainhoa Urgoitia Santamaría. España/Spain. 2025. 14 min.

PREMIO MEJOR CORTOMETRAJE, dotado con 1.000 euros (Ayuntamiento de Soria) y TROFEO

Lion's wrinkle and Crow's feet. Juliette Léonard. Bélgica/Belgium. 2024. 24 min.

PREMIO MEJOR LARGO METRAJE, dotado con 2.000 euros (Ayuntamiento de Soria) y TROFEO

Comparsa. Vickie Curtis, Doug Anderson. Guatemala, EEUU/USA. 2025. 79 min.

PREMIO MEJOR MUJER dotado de 3.000 euros (Ayuntamiento de Soria) EXAEQUO Y TROFEO

Sisters. Julia Zahar. Francia/France. 2025. 60 min.

Les dames blanches. Camille Ghekiere. Bélgica/Belgium. 2024. 62 min.