El PSOE anuncia acciones legales contra el PP "por injurias y calumnias"

Sábado, 14 Marzo 2026 13:31

El PSOE emprenderá acciones legales contra el Partido Popular por injurias y calumnias.

El PSOE de Soria ha lamentado que, en el último día de campaña, el Partido Popular —primero a través de su representante en la Diputación Provincial, José Antonio de Miguel, en un Pleno convocado al efecto, y posteriormente mediante un comunicado— haya rebasado los límites del respeto y la integridad política difundiendo afirmaciones falsas e injuriosas que afectan al candidato socialista a la Presidencia de la Junta.

El PSOE ha anunciado que emprenderá acciones legales por injurias y calumnias y ha reclamado al PP una rectificación inmediata de las afirmaciones realizadas, así como la retirada de las imágenes en las que se muestra un vehículo particular con todos sus datos identificativos, algo que ni siquiera se ha producido en algunos medios de comunicación a los que estos mismos responsables públicos hacían referencia.

Los socialistas han estimado que estos hechos exceden los límites del debate político y de la libertad de expresión reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española.

Por ello, han asegurado todas las actuaciones legales posibles contra quienes hayan realizado dichas manifestaciones y contra quienes las difundan.

Por otro lado, el PSOE ha lamentado que el nerviosismo del Partido Popular durante la campaña electoral vuelva a traducirse en el uso de las instituciones con fines partidistas.

En este sentido, ha recordado que la Junta Electoral ya obligó recientemente al PP a retirar de forma urgente cinco vídeos difundidos en redes sociales por la portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo, así como por los alcaldes Jesús Elvira Martín (San Leonardo de Yagüe), Enrique Rubio Romero (Berlanga de Duero), María José Jiménez(Garray), Elia Jiménez (Ólvega) y Antonio Pardo (El Burgo de Osma), por vulnerar el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).