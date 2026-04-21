Conferencia en el Casino de Sobre sobre 40 años de Chernóbil

Martes, 21 Abril 2026 07:40

El salón Gaya Nuño del Círculo Amistad Numancia acoge este viernes la conferencia-coloquio "40 años de Chernóbil: la fragilidad de un imperio", a cargo del doctor en Historia Carlos Veci Lavín.

La conferencia, que comenzará a las ocho de la tarde, forma parte del ciclo de conferencias “Lecciones de la historia” que la Fundación Arribes de Duero desarrolla durante este curso.

La entrada es libre, limitada al aforo de la sala.

El accidente de Chernóbil está considerado el peor accidente nuclear de la historia, y junto con el de Fukushima en Japón, en 2011, como el más grave en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (accidente, mayor, nivel 7).

Asimismo, suele ser incluido entre los grandes desastres medioambientales de la historia.

El accidente comenzó durante una prueba de seguridad en un reactor nuclear tipo RBMK.

La prueba fue una simulación de un corte de energía eléctrica para ayudar a crear un procedimiento de seguridad para mantener la circulación del agua de enfriamiento del reactor 4 hasta que los generadores eléctricos de respaldo pudieran suministrar energía.

Se realizaron tres de esas pruebas desde 1982, cada una de ellas sin éxito.

En un cuarto intento, una demora inesperada de 10 horas significó que un turno operativo no preparado estaba de servicio.

Las causas y desarrollo del accidente aún siguen siendo objeto de controversia