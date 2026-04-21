Concentración nacional de 850 Coupé y Spider en Soria

Martes, 21 Abril 2026 07:33

El Club 850 Coupé y Spider de España celebrará el próximo fin de semana en Soria su XXXV concentración nacional.

El Club 850 Coupé y Spider de España es una Asociación sin ánimo de lucro que tiene por objeto, desde su fundación en 1990, la recuperación y mantenimiento de alguno de los los modelos más bellos y deportivos fabricados por SEAT, los 850 coupé, 850 sport coupé y 850 sport spider, fabricados entre los años 1967 a 1972.

Los 36 vehículos participantes, llegados de toda España, se irán concentrando a lo largo del jueves 23 de abril en el Hotel Alfonso VIII, establecimiento que centraliza la concentración, que visita Soria por primera vez.

El viernes 24 los vistosos Seat visitarán Calatañazor y proseguirán ruta por los pinares sorianos atravesando Cubilla y Vadillo, con posterior parada en el Mirador de La Galiana.

La etapa de la mañana terminará en El Burgo de Osma, donde visitarán la villa y su catedral y comerán en el histórico edificio del Hotel Termal, antigua Universidad de Santa Catalina.

La etapa de la tarde llevará a los deportivos 850 de vuelta a Soria, donde cenarán en el restaurante Santo Domingo.

El sábado 25 la comitiva partirá hacia Almajano, Los Villares, la Casa Fuerte San Gregorio y el valle soriano, Villar del Alá, La Aldehuela, Sotillo del Rincón y, después, El Royo, Hinojosa de la Sierra, Garray, Velilla y, de nuevo, Soria donde los vehículos quedarán estacionados en la Plaza Mayor entre las 11.30 y 14.00 horas para satisfacer la curiosidad de los sorianos.

La comida se efectuará en el restaurante Soto Playa.

Por la tarde se visitará la ermita de San Saturio y se celebrará la cena de despedida y entrega de trofeos y recuerdos en el Hotel Alfonso VIII.

Actuará como anfitrión el profesor Javier Martínez Romera, autor de Soria en Seiscientos y socio delegado del Club en Soria.