CC.OO. acusa a Correos de improvisar en regularización de migrantes

Lunes, 20 Abril 2026 14:02

CCOO ha acusado a Correos de improvisar en la regularización de migrantes y le ha exigido refuerzos urgentes de plantilla de al menos un 30 por ciento.

CCOO ha criticado la forma en que Correos está implementando el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, una medida que el sindicato apoya plenamente por su carácter de política de Estado y su impacto social positivo.

Para CCOO, la regularización responde a una realidad estructural del país: ordenar el mercado de trabajo, aflorar economía sumergida, reforzar las cotizaciones a la Seguridad Social y garantizar derechos a las personas migrantes.

Sin embargo, la dirección de Correos no ha estado a la altura de la importancia del proceso, ni de la responsabilidad asumida como operador público, ni del respeto que merecen sus profesionales

En el caso de la provincia de Soria, el despliegue del proceso evidencia claramente las limitaciones del modelo adoptado por la empresa.

Solamente se ha habilitado la oficina de Soria en turno de mañana y tarde, con horarios de atención de 8:30 a 20:30 horas.

Esta escasez de oficinas está concentrando la carga de trabajo, generando sobrecarga en la plantilla, que atiende simultáneamente las regularizaciones y la actividad normal, y alejando el servicio de las personas que lo necesitan.

CCOO ha considerado en un comunciado que se ha perdido una oportunidad clara de aprovechar la capilaridad de Correos.

La empresa dispone de más de 2.300 oficinas y presencia en los 8.000 municipios del país, con más de 10.000 empleadas y empleados públicos en su red, lo que la convierte en la mejor herramienta para garantizar el acceso a este proceso.

Sin embargo, se ha optado por un modelo restrictivo, limitando el despliegue a unas 350 oficinas en turno de mañana y 329 en turno de tarde, con apenas 1.500 trabajadores implicados. El sindicato había propuesto habilitar en torno a 1.500 oficinas en municipios de más de 5.000 habitantes, donde se concentra el 85 % de la población, lo que habría permitido acercar el servicio a la ciudadanía. Se ha hecho justo lo contrario: concentrarlo y alejarlo de quienes lo necesitan.

La secretaria general de CCOO Soria, María Enciso, ha explicado que ya han sido muchas las personas que se han acercado a la sede del sindicato en la calle Vicente Tutor para asesorarse sobre el proceso de regularización de extranjeros, aunque la tramitación presencial no ha comenzado hasta hoy lunes día 20 de abril, si bien es cierto que desde el pasado 16 de abril comenzó de manera telemática.

La sindicalista ha recordado que CCOO es una organización colaboradora por lo que anima a las personas migrantes que necesiten asesoramiento a que se acerquen a la sede.

Enciso ha recibido este proceso como un modelo que “viene a hacer justicia para las personas migrantes” y ha puesto en valor la contribución social y económica que realizan miles de trabajadores y trabajadoras migrantes en Soria. El beneficio para una provincia como la nuestra, “despoblada y envejecida”, es muy importante porque el reconocimiento legal de personas que ya residen y tienen vínculos en Soria “ayuda a fijar población en municipios pequeños”, donde la llegada de familias migrantes es clave para mantener servicios básicos como escuelas rurales. Además, este proceso permitirá reconocer derechos y ofrecer estabilidad a personas que ya forman parte del tejido social y laboral de la provincia.

Este decreto va a ser clave para el futuro del mercado de trabajo de Soria, ya que la aportación de este colectivo permitirá “corregir la falta de mano de obra que afecta a muchos sectores y empresas de hostelería, transporte, cuidados y el agrario”, porque son donde más contrataciones se pueden producir.

La sindicalista también ha hecho alusión a otra de las consecuencias de esta reguarización y es que “sacará a flote mucha de la economía sumergida y elevará las cotizaciones sociales para fortalecer las arcas de la Seguridad Social”.

Por ello, desde CCOO se hace un llamamiento a las administraciones, para que esos mayores fondos se empleen en “la mejora de los servicios públicos”.

Proceso

Para CCOO, el problema no es la medida, sino su implementación por parte de la dirección de Correos.

El proceso se ha puesto en marcha tarde, mal, con retraso, opacidad e improvisación, pese a que era conocido desde hace meses. La falta de planificación se está traduciendo en una implantación sin los recursos humanos, técnicos y organizativos necesarios, con plantilla insuficiente, formación claramente deficiente, carencias materiales y utilización de sistemas complejos como MERCURIO sin la formación adecuada.

A esta falta de medios se suma la negativa de la empresa a dimensionar correctamente la plantilla.

CCOO ha exigido un incremento de refuerzos de al menos el 30 por ciento a nivel general y del 40 por ciento en Andalucía, donde el proceso coincide con un contexto de especial exigencia organizativa ya que está en pleno proceso de elecciones autonómicas, sin que la empresa haya dado respuesta a esta necesidad.

A ello se suman errores relevantes en la información facilitada, con incongruencias entre la guía, los formularios, la web y la normativa vigente. S

e está trasladando información confusa sobre los plazos, que puede llevar a interpretar que existe un año para solicitar cuando el plazo real finaliza el 30 de junio, mezclando el plazo de solicitud con la duración de la autorización. También se han detectado requisitos incorrectos, como la exigencia de vínculos familiares en supuestos donde no son aplicables, así como la confusión entre contrato de trabajo real y compromiso de contratación.

Estos errores no son menores, ya que pueden afectar directamente a la tramitación y a los derechos de las personas migrantes.

Pese a todas estas carencias, CCOO no tiene duda de que el proceso saldrá adelante, pero no gracias a la dirección de Correos, sino al esfuerzo y la profesionalidad de la plantilla.

Los casi 400 mandos intermedios y las más de 1000 personas de atención a ventanilla implicados en el proceso están sosteniendo el servicio público en condiciones de enorme exigencia, supliendo con su trabajo las deficiencias de planificación.

Por todo ello, CCOO ha exigido la corrección inmediata de los errores detectados, el refuerzo de plantilla, la mejora de los medios técnicos y la convocatoria urgente de una reunión real y no simulada como la del 14 de abril que permita reconducir un proceso que, por su alcance, requiere planificación, interlocución y negociación efectiva con la representación de los trabajadores.